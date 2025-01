¿Nintendo demandó a Coppel? Esto lo sabemos

A comienzos de esta semana surgieron fuertes rumores acerca de la esperadísima Nintendo Switch 2, una consola de la Gran N que no ha sido revelada hasta el día 16 de enero, lo que indudablemente está manteniendo a los aficionados con las expectativas en alto.

En realidad, una reconocida tienda de México llamada Coppel habría divulgado la imagen de la caja del aparato, junto con el posible costo en el país, lo que provocó un estallido de comentarios en las redes sociales.

¿UNA DEMANDA?

A través de las redes sociales se difunde una supuesta demanda de parte de Nintendo contra la empresa mexicana debido a la filtración de los precios de la consola, así como su imagen y caja; sin embargo, nada ha sido confirmado por ninguna de las dos partes, tanto del lado de la Gran N como por el lado de la empresa mexicana, Coppel, ya que todo esto parece ser falso, dado que el mismo día en que se reveló la información, se emitió un comunicado en el que se negó la difusión de imágenes en la consola, además del precio propuesto de 13 mil pesos mexicanos, que al final no podría estar lejos de la realidad futura. Además, indican que es evidente que las capturas han sido difundidas por un usuario de internet que busca provocar un debate en las redes.

¿INFORMACIÓN INCORRECTA?

Con esto en mente, los usuarios deben considerar que lo observado el 14 de enero pasado fue completamente incorrecto, y ahora será necesario aguardar la información oficial que Nintendo ofrezca en los próximos días, con la esperanza de que se mencione o se exhiba algo el 17 de enero.

No obstante, es posible que no deseen pasar por alto lanzamientos relevantes para su dispositivo actual en el mercado, incluyendo Donkey Kong Country Returns HD. Hasta ahora, se han presentado en internet algunas imágenes vinculadas a un modelo basado en filtraciones: los joy con el agarre magnético, las medidas de las cajas y hasta el registro de los posibles juegos que se presentarán en los primeros días, muchos de ellos provenientes de terceras compañías. No obstante, la expectativa de ver el dispositivo este mismo mes se va desvaneciendo a medida que las semanas progresan.