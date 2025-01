Coppel desmiente las supuestas filtraciones de la Nintendo Switch 2

Los últimos rumores acerca de la presunta filtracion de datos de la Nintendo Switch 2 han causado conmoción en las redes sociales.

Esta consola, antes de siquiera haber sido oficialmente presentada, se volvió objeto de especulaciones tras la difusión de imágenes de su supuesta caja y un precio proyectado de 13 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con las fuentes, la tienda mexicana Coppel habría sido el origen de tal filtración, provocando un estallido de comentarios y teorías entre los aficionados a la marca.

Como respuesta a estos rumores, Coppel descartó de manera absoluta cualquier implicación en la divulgación de datos acerca de la consola.

Mediante un anuncio oficial, la compañía garantizó que las fotografías y el valor asignado a ellas eran falsos y que un usuario de internet habría creado la información con el objetivo de provocar controversia.

Este desmentido intentó disipar las incertidumbres y confirmar que no había ninguna relación entre la tienda y los datos que se propagaban en internet.

La expectativa sobre la Nintendo Switch 2 continúa en aumento. Los seguidores anticipan que Nintendo emita un comunicado oficial el 17 de enero venidero.

No obstante, es posible que este anuncio se aplace para prevenir la omisión de recientes lanzamientos, como el esperadísimo Donkey Kong Country Returns HD.

En este momento, Nintendo no ha corroborado ni desmentido las especulaciones, dejando a los aficionados a la marca en incertidumbre.

Introducing #NintendoSwitch2, the successor to Nintendo Switch, releasing in 2025.



Learn more: https://t.co/m8FoQWfYcv pic.twitter.com/pDs2T1xIhv