¿Nintendo Switch 2 es filtrada por Coppel?

Según varios informes y revelaciones, Nintendo tiene la intención de presentar el Nintendo Switch 2 esta misma semana. Uno de los factores que muchos desean conocer es el costo de la consola. Aunque por ahora debemos aguardar la información oficial, parece que una reconocida tienda mexicana ha superado a la Gran N en este aspecto, ya que Coppel ha revelado la caja y el costo del Switch 2.

¿CÓMO FUE LA FILTRACIÓN?

Hace un par de horas, se han empezado a difundir una serie de imágenes donde se puede apreciar que Coppel ha puesto en venta anticipada el Nintendo Switch 2.

A pesar de que esto solo fue temporal, la comunidad consiguió captar los datos que se presentaron aquí, resaltando que la consola costaría 12 mil 999 pesos en México para la versión de 256 GB, aunque en la página también se menciona un precio de 15 mil 500 pesos. La filtración indica claramente que se emplearía un material de aluminio para la consola, lo que incrementaría su costo.

Ahora, es crucial señalar que hasta ahora no existe una fuente fiable que pueda corroborar esta información, lo que podría implicar que estas imágenes sean falsas. Coppel no ha emitido una declaración que valide o refute esta filtración, y es muy probable que no lo hagan.

Además, varios han indicado que la imagen empleada en la caja de la consola simboliza un diseño anticuado creado por los aficionados, ignorando algunos de los detalles que hemos observado en las últimas semanas.

LA NINTENDO SWITCH 2 SERÁ PRESENTADA ESTA SEMANA

Los informes indican que la presentación del Switch 2 se realizará esta semana; sin embargo, aún no se ha proporcionado ninguna información por parte de Nintendo, por lo que debemos continuar con la espera. Oficialmente, antes del 31 de marzo de 2025, podremos ver la próxima generación de la Gran N.

En temas relacionados, puedes obtener más información acerca de la presentación del Switch 2 en este lugar. Asimismo, el Nintendo Switch sí contaría con una consola virtual.

Es raro que Coppel procese este tipo de información, pero ya han sucedido situaciones más inusuales.

Teniendo en cuenta que es muy probable que las compras anticipadas comiencen después de la presentación de la consola, varias tiendas probablemente ya están organizándose para divulgar detalles adicionales sobre la consola y, en particular, informar sobre el precio por zona.