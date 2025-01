Nueva filtración de Switch 2 desvela más juegos triple A de grandes compañías. ¿GTA 6 se incorpora?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) y de la Nintendo Switch 2 están cada día más cerca y los fans se empiezan a preguntar si será posible que el videojuego estrella de Rockstar Games estuviera en la nueva consola japonesa, puesto que la semana anterior, habíamos oído acerca de la posible aparición de juegos como los remakes de Final Fantasy VII, Halo y otros juegos de Microsoft para Switch 2.

Se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de la nueva consola de Nintendo y se han revelado más nombres de empresas que están desarrollando juegos para Nintendo Switch 2, y cuáles son esos juegos.

LOS JUEGOS QUE POSIBLEMENTE LLEGUEN A NINTENDO SWITCH 2

Se ha vuelto a insistir en el lanzamiento de FFVII Remake en 2025 y FFVII Rebirth en 2026 Switch 2. Square Enix habría elegido ambos juegos, ya que son parte de su franquicia emblemática, dejando a FFXVI de lado por ahora. Además, Ubisoft también podría contribuir significativamente al catálogo de la nueva híbrida.

En realidad, hace aproximadamente un año su superior, Guillemot, declaraba que actualizarían Mario + Rabbids Sparks of Hope para Switch 2. Los datos recientes proporcionados por el podcast de Nate the Hate sugieren que Ubi está desarrollando una docena de juegos para la consola. Incluyen Assassin's Creed Mirage, que se esperaba para el lanzamiento de Switch 2, y también Assassin's Creed Shadows, que se esperaba para el lanzamiento de Switch 2, junto con otros juegos como Rainbow Six Siege.

Otro nombre conocido para la consola es Konami, con un lanzamiento anticipado, dado que Metal Gear Solid Delta, una revisión de Metal Gear Solid 3, también se estrenaría en Nintendo Switch 2, y se prevé que se produzca este mismo año. En conclusión, en el podcast se hace referencia a la potencial relación entre las empresas que colaboran con NVIDIA para presentar tecnologías como el DLSS y posibles estrenos en Switch 2, dado que sería un método eficaz para exhibir el potencial de tal tecnología.

¿GTA 6 EN SWITCH 2?

Por lo tanto, se permite el ingreso de empresas como Remedy, CD Projekt Red (que ya está colaborando con la consola), entre otras. A pesar de que también se hace referencia al elefante en la habitación: ¿Llegará GTA 6 a Switch 2 a Switch 2? Es una pregunta que Rockstar Games tiene la posibilidad de responder junto a Nintendo, aunque no se sabe si se producirá o no. Sin embargo, también Take-Two Interactive está colaborando con la versión de Switch. La oportunidad está sobre la mesa.