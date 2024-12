Navidad 2024: ¿Es malo regalar lo que ya te regalaron?

A lo largo de la historia, los regalos han sido símbolos de afecto, generosidad y vínculo entre las personas. Sin embargo, un fenómeno que ha ganado terreno en los últimos años es el llamado "re-regalo", o la práctica de dar a otros lo que nosotros mismos recibimos. Esta práctica, aunque común, ha sido vista por muchos como un acto de desprecio hacia el obsequio original.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTA IDEA?

La idea de que regalar lo mismo que nos han dado es inapropiado parece haber surgido de una combinación de normas sociales sobre el valor de los regalos y las expectativas sobre la reciprocidad. En el pasado, regalar un objeto tenía un fuerte componente emocional. No solo era un objeto material, sino un reflejo de los sentimientos de quien lo entregaba. Por ello, el acto de regalar se ha asociado históricamente con la personalización y el esfuerzo: hacer un regalo implica pensar en la otra persona y en sus gustos, lo cual le otorga un valor intangible al obsequio.

Sin embargo, el concepto de "re-regalar" comenzó a debatirse en la sociedad moderna, en la que las expectativas de lo que significa un buen regalo han cambiado. La sobreabundancia de productos similares y la tendencia de recibir objetos que no siempre encajan con nuestros gustos han alimentado la idea de que a veces es más práctico regalar lo mismo que nos dieron, especialmente si el obsequio aún está en perfecto estado. A pesar de esto, sigue existiendo la preocupación de que tal gesto pueda ser interpretado como un desaire hacia quien originalmente lo regaló.

LOS PROS Y LOS CONTRAS DEL RE-REGALO

¿Es realmente malo regalar lo mismo que nos dieron? La respuesta, como sucede con muchas normas sociales, depende de varios factores. Desde una perspectiva práctica, el re-regalo no es necesariamente algo negativo. En ocasiones, recibir un objeto que no utilizamos puede ser una oportunidad para reciclarlo y dárselo a alguien que sí lo aprovechará, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y evitando el desperdicio. Sin embargo, la implicación emocional del regalo no debe ser subestimada.

LA PERCEPCIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS

El debate sobre el re-regalo también ha trascendido las conversaciones familiares o de amigos y ha encontrado un nuevo espacio en las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram o TikTok, muchos usuarios han expresado su opinión al respecto, dividiéndose entre quienes defienden la idea de que regalar lo mismo que nos dieron no tiene nada de malo y quienes lo consideran una falta de respeto.

¿NO ES TAN MALO?

Regalar lo que ya te regalaron no es intrínsecamente "malo", pero puede ser interpretado de diversas maneras dependiendo del contexto y las expectativas de la relación. Lo importante es tener en cuenta los sentimientos de la persona que recibió el primer obsequio y las circunstancias bajo las cuales se decide dar el "re-regalo". Si el obsequio sigue siendo útil y apropiado para el destinatario, y se realiza con consideración, este gesto puede ser una forma práctica de reciclar, pero siempre con cuidado para no caer en la falta de aprecio.