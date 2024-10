"Muchas gracias y hasta siempre": AMLO pública último mensaje de despedida

Luego de cinco décadas de lucha, López Obrador entrega hoy la Banda Presidencial a Sheinbaum, por lo que compartió un mensaje de despedida

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Andrés Manuel López Obrador, quien este 1 de octubre se convierte en expresidente de México, se despidió de sus simpatizantes y del pueblo mexicano. En esta pieza audiovisual, AMLO repasa momentos significativos de su carrera política, acompañados por la canción "Ese hombre" de Silvio Rodríguez.

El video fue publicado a través de sus redes sociales, mismas que abandonará a partir de este 1 de octubre, como parte de su retiro, según informó.

López Obrador, en su mensaje de despedida por medio de sus redes sociales, destaca toda su trayectoria, desde sus inicios en la política, con imágenes que lo muestran en mítines y encuentros con comunidades indígenas.

"Así comenzamos a trabajar en las comunidades indígenas, así aprendí a trabajar para los pobres", afirmó el expresidente, reflejando su compromiso con los sectores más vulnerables del país.

VIDEO DE DESPEDIDA DE AMLO

En el video, de casi nueve minutos de duración, AMLO también recordó su último Grito de Independencia, donde proclamó: "¡Viva México!", y compartió su sentir al finalizar su mandato. "Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno", expresó, resaltando su dedicación al servicio público.

"Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción en el balance", añadió AMLO.

El exmandatario cerró su mensaje con un mensaje claro: "Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón". Este mensaje marca el final de cinco décadas de lucha política y la entrega simbólica de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en las próximas horas.

SALIDA DE AMLO DEL PALACIO NACIONAL

En las últimas horas de su mandato, el expresidente mostró una serie de instantáneas que capturan su despedida de Palacio Nacional. El lunes 30 de septiembre, AMLO dejó oficialmente el recinto, marcando el final de su gestión. En este último día, se reflejan sus interacciones con el equipo de trabajo y los momentos de reflexión antes de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la tarde del lunes, AMLO se trasladó a su hogar en Tlalpan, un gesto que simboliza su retorno a la vida privada y el inicio de un nuevo capítulo. Desde allí, se preparará para la ceremonia de entrega, donde se consolidará su legado y se dará paso a una nueva administración. Estos últimos instantes, llenos de nostalgia y orgullo, cierran un ciclo de seis años de gobierno que ha dejado una huella significativa en el país.

AMLO CONSIDERADO EL MEJOR PRESIDENTE DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace historia hoy al entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, marcando el fin de cinco décadas de lucha política y seis años al frente del país. Su despedida se produce en un contexto de notable apoyo popular, según una encuesta de Enkoll publicada el 25 de septiembre, que revela que AMLO concluye su mandato con una aprobación del 80 por ciento entre los mexicanos.

Además, al ser preguntados sobre quién consideran el mejor presidente, un asombroso 68 por ciento de los encuestados eligió a AMLO, dejando a sus predecesores muy por detrás: Vicente Fox recibió solo el 6 por ciento, Enrique Peña Nieto el 5 por ciento, Felipe Calderón el 4 por ciento y Ernesto Zedillo un mínimo 3 por ciento. Un 12 por ciento de los encuestados no identificó a ningún presidente como el mejor, mientras que un 2 por ciento no supo o no respondió.

Con este respaldo popular, López Obrador cierra su etapa como mandatario, dejando un legado que, sin duda, será objeto de análisis y discusión en los años venideros. AMLO inicia un nuevo capítulo en su vida, pero su legado como uno de los presidentes mejor valorados en la historia reciente de México permanecerá en la memoria colectiva.