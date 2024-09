"Me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos": AMLO presenta la última mañanera de su sexenio

El presidente agradeció el cariño de todos los mexicanos y aseguró que se dedicó a servir al pueblo y cumplió con su principio de "primero los pobres"

Por: Ofelia Fierros

Con su característico "¡Ánimo!", el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inició esta mañana de 30 de septiembre la última conferencia de prensa de su mandato.

A las 7:14 horas, tras presidir su última reunión del Gabinete de Seguridad, el mandatario llegó al salón Tesorería, donde más de 100 representantes de medios nacionales e internacionales se congregaron.

Durante seis años, el presidente López Obrador, quien finalizará su mandato a las 24:00 horas de este lunes, lideró conferencias matutinas de lunes a viernes desde diciembre de 2018, las cuales en ocasiones se extendían por más de tres horas.

"No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento, de que escuchamos a todos, atendimos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados, llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres, que no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió una realidad", dijo el presidente.

López Obrador indicó además que otro motivo de orgullo fue que durante su gobierno se logró reducir la pobreza y la desigualdad en México, a pesar de la pandemia, que tumbó la economía del país.

"Porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo. Nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa y aun cuando creció poco la economía, como una distribución de la riqueza del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los Salarios como no sucedía en muchas décadas, no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos", aseguró el mandatario.

"Me voy muy contento también porque voy e entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos, es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo, en lo personal les digo que me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta en final, lo que demuestra su gran condición humana", destacó el presidente.