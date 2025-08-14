  • 24° C
Nacional / México

¿Misión coordinada? Avión no tripulado de EU sobrevuela Edomex y sorprende a sus habitantes

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Protección Ciudadana indicó que el dron realizó trabajos de investigación para el Gobierno mexicano

Ago. 14, 2025
Descubre qué fines tenía esta aeronave en zona mexicana / Canva
Un avión no tripulado de EU sobrevoló Edomex y causó sorpresa y preocupación a los habitantes. El dron estuvo operando por varias zonas y en un primer momento se creía que podría tratarse de un avión militar.

Fue el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien llevó tranquilidad a la población y explicó que se trataba de un dron que realiza trabajos de investigación para el Gobierno de México en lo que seria una misión coordinada.

UN AVION DE EU CAUSÓ REVUELO AL SOBREVOLAR TERRITORIO MEXICANO

Se trata de la aeronave MQ-9B tipo "Guardian" de la Agencia Aduanal y Protección Fronteriza de EUA o CBP. El dron estuvo operando durante casi dos horas, a una altitud de 24 mil pies, en una misión coordinada.

El avión habría sobrevolado cerca de las 06:45 de la mañana las zonas de Valle de Bravo, Avándaro, Temascaltepec y Zacazonapan en el Estado de México. Operó durante casi dos horas en una misión coordinada con autoridades mexicanas.

En una conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la SSPC declaró al respecto: "No es un avión militar, ni un dron militar, es un avión no tripulado que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano".

Además, el titular aclaró: "Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país, en este caso está volando en la zona de Tejupilco otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela y no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país de esa manera".

Según informaciones, el operativo podría apuntar a una cacería contra Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Nueva Familia Michoacana.

Romina Fiadino
