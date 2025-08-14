¿Misión coordinada? Avión no tripulado de EU sobrevuela Edomex y sorprende a sus habitantes

Un avión no tripulado de EU sobrevoló Edomex y causó sorpresa y preocupación a los habitantes. El dron estuvo operando por varias zonas y en un primer momento se creía que podría tratarse de un avión militar.

Fue el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien llevó tranquilidad a la población y explicó que se trataba de un dron que realiza trabajos de investigación para el Gobierno de México en lo que seria una misión coordinada.

UN AVION DE EU CAUSÓ REVUELO AL SOBREVOLAR TERRITORIO MEXICANO

Se trata de la aeronave MQ-9B tipo "Guardian" de la Agencia Aduanal y Protección Fronteriza de EUA o CBP. El dron estuvo operando durante casi dos horas, a una altitud de 24 mil pies, en una misión coordinada.

El avión habría sobrevolado cerca de las 06:45 de la mañana las zonas de Valle de Bravo, Avándaro, Temascaltepec y Zacazonapan en el Estado de México. Operó durante casi dos horas en una misión coordinada con autoridades mexicanas.

En una conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la SSPC declaró al respecto: "No es un avión militar, ni un dron militar, es un avión no tripulado que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano".

Además, el titular aclaró: "Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país, en este caso está volando en la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela y no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país de esa manera".

México autorizó vuelo de dron de EUA en Edomex, aclara Harfuch El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que no hay ningún avión militar sobrevolando en territorio mexicano, explicó que en Tejupilco hay un dron no tripulado que vuela a petición especifica de alguna institución del gobierno mexicano.

Según informaciones, el operativo podría apuntar a una cacería contra Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Nueva Familia Michoacana.