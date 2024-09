Mes del Testamento: tu herencia podría ser de la beneficencia pública; conoce cómo evitarlo

Tus herederos podrían no recibir los bienes que se han pactado y es importante saber cómo podría evitarse esto

Por: Jesús Alvarez Mejilla

El mes de septiembre es conocido como el Mes del Testamento, esto debido a que durante estos días es posible realizar el trámite de este documento con un gran descuento. Sin embargo; hay un aspecto que muchos desconocen y que podría provocar que los bienes del testador no lleguen a sus herederos, esto es un paso fundamental y que muchas personas pasan por alto.

A pesar de que el testamento es un documento legal en el cual se asegura que los bienes del testador serán entregados a los herederos. Existe un punto importante que de ser ignorado; podría provocar que los objetos pasen a la beneficencia pública, este paso que muchas personas pasan por alto es el de informar a los beneficiarios sobre la existencia de este documento legal.

¿QUÉ PASA SI NO INFORMÓ A LOS HEREDEROS SOBRE EL TESTAMENTO?

Durante el mes del testamento muchas personas han comenzado a realizar el trámite para obtener este documento legal, algunos testadores optan por no informar sobre este escrito a sus beneficiarios para mantener la información privada y darse a conocer hasta que el testador fallece; sin embargo, resulta fundamental informarles a los herederos sobre el testamento.

Informar a los herederos sobre este documento tiene como fin que la herencia no se pierda, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si los herederos no son notificados de la existencia del testamento los bienes pueden perderse. Según la ley, si después de tres años del fallecimiento del propietario, los herederos no reclaman su herencia, los bienes pasarán a ser de la beneficencia pública.

Es primordial realizar este paso para que tu herencia no se pierda, recuerda que tu testamento solo aplicará para los bienes que se posea hasta el momento. Es importante comenzar a organizar todo lo que se desea heredar y avisar a los herederos; recuerda que durante el mes del testamento podrás obtener un descuento al momento de realizar este documento.