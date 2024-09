Mes del Testamento: Interesa a jóvenes tramitarlo

Al realizar un sondeo ciudadano, los jóvenes opinaron sobre la importancia de tramitar este relevante documento

Por: Mary Montijo

En el Mes del Testamento, es importante tramitarlo, consideraron algunos jóvenes, al ser un derecho ciudadano que debería ser más accesible.

En el marco del Mes de Testamento que se conmemora en septiembre con promociones para que se realice este documento, Adrián Sánchez Ramírez, de 22 años, dijo que es importante hacerlo para la repartición de bienes entre las familias sonorenses y evitar conflictos.

"Acerca de lo del mes del Testamento, he escuchado que se brinda un servicio y apoyo, pero no lo había considerado, aunque no sé muy bien cómo se llevan a cabo los proceso y qué bienes se pueden tener, realmente no conozco muy bien eso", detalló.

Abraham Valencia, de 32 años, consideró que el tramitar un testamento, debería durar más de un mes.

"También siento yo que es algo que no debería ser muy caro, porque sí es un servicio importante el testamento. Fuera de las familias de que los papás le dejen cosas a los hijos y repartan los bienes, hay parejas que no viven casadas y quizás legalmente si no hay un testamento no les queda nada a ellos", expuso.

DESCONOCEN PROCESO

Ari Ojeda Valles, de 22 años, comentó que desconoce el proceso para tramitar un testamento, sin embargo, es necesario tener el documento para certeza jurídica.

"Considero que es importante el testamento para la repartición de bienes, aunque no sé cómo se manejan con los aspectos legales, pero en general siento que sí es un derecho para las personas", opinó.

Cabe destacar que del 1 al 30 de septiembre, el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), ofrece los siguientes beneficios para quienes deseen tramitar su testamento: