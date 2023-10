Mercado gris en México: Huawei anuncia que no bloqueará celulares

Al parecer los fabricantes de smartphone desistirán de la medida de bloquear los equipos adquiridos en el mercado gris, es decir con distribuidores no autorizados, esto luego de que interviniera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las dependencias federales hicieron un llamado a las compañías fabricantes que ya habían iniciado con los bloqueos de equipos tales como Motorola y Samsung, argumentando que esta medida atentaba contra los derechos de los consumidores.

Un fabricante más que se une a la petición de la Profeco y el IFT es Huawei, la compañía chinam anunció que no bloqueará los equipos en México que fueron adquiridos en el llamado mercado gris.

"Huawei informa que no bloqueará los dispositivos adquiridos a través de medios no oficiales que operen en México, sin embargo, es importante enfatizar que éstos no contarán con la protección de la garantía otorgada por la ley", se lee en el comunicado emitido por la empresa.

En ese mismo documento, la compañía aprovecha para invitar a los usuarios a reali<zar las compras de sus equipos a través de tiendas y distribuidores oficiales, y que solo los dispositivos adquiridos mediante esso canales cumplen con las regulaciones vigentes.

"Le recordamos al público en general que los dispositivos comprados fuera de los canales oficiales no cuentan con la garantía de ley y podrían no funcionar como es esperado en tanto que no cuentan con las certificaciones y homologaciones necesarias para su operación adecuada en territorio mexicano", finaliza el mensaje de Huawei.

Esta respuesta por parte de Huawei fue emitida el mismo día que la Profeco y el IFT solicitaron detener los bloqueos a los equipos comprados en el mercado gris, de las compañías ZTE, Motorola y Samsung, siendo estos dos últimos quienes reaccionaron de manera inmediata y positiva al llamado, confirmando que no continuarán con los bloqueos de los dispositivos, incluso Motorola anunció que los equipos que fueron bloqueados serán reactivados.

Otra empresa que ha mencionado que no prevé bloqueos es Xiaomi, al igual que OPPO, quien no ha tomado tal decisión.