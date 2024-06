"Me da flojera": AMLO responde a las acusación de Loret de Mola sobre negocios de sus hijos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió en su mañanera de este jueves 27 de junio al periodista Carlos Loret de Mola, sobre las acusaciones que ha lanzado sobre sus hijos mayores y los supuestos negocios que tienen asegurados en la administración de Claudia Sheinbaum.

"Me da flojera", dijo el presidente ante los medios de comunicación y se procedió a dar explicaciones al periodista Carlos Loret de Mola.

ACTO DE CORRUPCIÓN

"Es puro invento, no es cierto, nada es cierto, que pruebe lo que dice, es muy vulgar y ramplón el estar mintiendo usando como excusa ´mi fuente´, ¿Qué clase de periodismo es ese?", cuestionó AMLO.

"Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona, que se investigue y se castigue, pero no es posible que por tener problemas conmigo se calumnie sin ninguna prueba, no se puede ser tan cínico, eso no es normal, por mucho coraje que tenga hay un límite", aclaró el presidente.

TELA DE JUICIO

López Obrador aprovechó también para poner en tela de juicio la labor de Anabel Hernández, quien en su último libro acusa a AMLO de relacionarse con el narco en "La historia secreta", y de Raymundo Riva Palacio, a quien volvió a mencionar luego de que éste último se amparara para evitar que su nombre se mencionara en las mañaneras.

"Eso no es periodismo, eso es tóxico, tiene que ver con intereses, con dinero, con hacer trabajo sucio, algo inmoral", agregó AMLO.

"Loret de Mola tiene ese problema, le haría muy bien que hiciera una reflexión serena, que se tranquilice, porque eso no le ayuda humanamente, es algo enfermizo, si tuviese pruebas pues que las presente, claro que hay que denunciar la corrupción".