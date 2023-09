Mayores de 18 años que no tengan RFC, ¿podrían ser multados o sancionados?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde inicios del año pasado volvió obligatoria la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los jóvenes mayores de 18 años.

Esta medida despertó muchas dudas sobre las obligaciones que tendrían que cumplir ante el SAT y sobre las sanciones a las que se podrían hacer acreedores los jóvenes si no acataban la ley.

OBLIGACIONES ANTE EL SAT

El SAT define a un asalariado como aquella persona física que percibe salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo.

El SAT dio a conocer que tan solo de enero a julio de este 2023, se inscribieron 1 millón 403 mil 583 personas físicas al padrón del Registro Federal de Contribuyentes

Para inscribirse en el RFC, estas personas deben cumplir con las siguientes obligaciones fiscales para evitar ser multadas:

Actualizar información del RFC

Una vez inscrito/a en el Registro Federal de Contribuyentes debes verificar que tu información esté actualizada en caso de:

Cambio de domicilio

Presenta un aviso de cambio de domicilio por internet para actualizar los datos de la nueva dirección.

Aumento o disminución de obligaciones

Puedes realizar este trámite cuando cambies de actividad económica o modifiques una obligación, como presentación de declaraciones. El trámite lo puedes iniciar y concluir por internet.

Suspensión de actividades

Cuando interrumpas tus actividades económicas. En este caso, el trámite también se puede realizar vía Internet.

Reanudación de actividades

Después de estar en suspensión de actividades y vuelvas a realizar alguna actividad económica o tengas alguna obligación fiscal periódica de pago, por si o por cuenta de terceros. El trámite lo puedes iniciar y concluir por internet.

¿MULTAN POR NO TENER RFC?

La institución aclaró que las personas que ya tengan la mayoría de edad y no cuenten con su RFC no serán sancionadas ni multadas por el SAT, siempre y cuando no obtengan ingresos por ejercer alguna actividad económica.

Asimismo, las personas que sí hayan realizado su registro en el SAT o tengan pensado hacerlo no están obligadas a pagar impuestos ni a presentar declaraciones informativas, mensuales o anuales; tampoco a dar avisos, a menos que cambien de régimen e inicien actividad.

¿CÓMO TRAMITAR TU RFC?

Para obtener tu RFC en línea lo único que necesitas es tener a la mano tu CURP y seguir estos pasos:

Ingresa al portal del SAT https://www.sat.gob.mx/tramites/82714/realiza-tu-inscripcion-en-el-rfc-persona-fisica#

Llena los datos solicitados por el formulario electrónico.

Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado.

Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia y entrégalos a la autoridad fiscal.

Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC.

Los jóvenes que estén dados de alta en el RFC y no trabajen, deben verificar que estén registrados como: "inscripción de personas físicas sin actividad económica" en el Portal del SAT para no generar obligación fiscal.