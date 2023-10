López Obrador anuncia reunión en México con presidentes de Latinoamérica

En la mañanera de este lunes nueve de octubre, el presidente federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante varios medios de comunicación dijo que sostendrá una reunión con sus homólogos de América Latina. El evento se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, en la ciudad de Palenque, en Chiapas, frontera con Guatemala.

AMLO especificó que el tema principal será la migración, que reconoció, durante los últimos meses se ha ido incrementado, por lo que buscan una solución que ayude a los países de Latinoamérica.

"Vamos a llevar a cabo, el día 22 de este mes, una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas", comentó AMLO.

REUNIÓN CON PRESIDENTES

López Obrador aclaró que los mandatarios que están invitados son de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Bélice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá.

"Ellos son los invitados porque son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque sus habitantes son los que están emigrando, o como en el caso de Costa Rica, de Panamá, incluso Colombia, son países por donde pasan los migrantes", puntualizó el presidente de México.

CLARIDAD

AMLO mencionó que hasta el momento los únicos presidentes que no han confirmado son los de Guatemala y Colombia, mientras que el resto estará en México a finales de este mes de octubre.

El presidente dijo que esperan que informen sobre los riesgos a los que están expuestos los migrantes, pues los traficantes de personas solo piden el pago para garantizar llevarlos hasta un punto cerca de la frontera con Estados Unidos.

"Tenemos que buscar la unidad y no se tiene derecho de excluir, no se puede hablar de una cumbre de las Américas si no participamos todos", concluyó AMLO.