LFT: Así quedan las vacaciones que se implementarán de ahora en adelante

Después de que el máximo tribunal negara un amparo que argumentaba la inconstitucionalidad de cambios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la legalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que aumenta el mínimo de días de vacaciones para los trabajadores.

La SCJN aclaró que la reforma no viola el principio de irretroactividad, ya que no afecta derechos adquiridos ni modifica consecuencias jurídicas establecidas bajo la legislación anterior. El comunicado de la Corte explica que los contratos de trabajo no están exentos de revisión y deben ajustarse a las normas que garanticen un mínimo de derechos para los trabajadores.

La Segunda Sala de la SCJN también determinó que la reforma cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, subrayando que el Congreso de la Unión tiene la facultad de modificar la LFT para proteger el derecho al descanso de los trabajadores.

¿QUÉ CAMBIÓ?

La reforma de vacaciones, que entró en vigor en enero de 2023, incrementa de seis a 12 días el período mínimo de descanso al que tiene derecho un trabajador al cumplir su primer año de servicio. Esta modificación fue impulsada en parte por el rezago de México en comparación con otras economías y por la necesidad de alinearse con el convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda un mínimo de tres semanas de vacaciones.

El amparo negado por la SCJN fue promovido por un empleador que alegaba violaciones a principios como la legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria, argumentando que el incremento en el período de vacaciones afecta la base de cálculo de la prima vacacional, con implicaciones fiscales y de seguridad social.

El ministro Luis María Aguilar Morales, encargado del proyecto, descartó estos reclamos al determinar que la reforma cumplió con todos los requisitos legales y fue adecuadamente fundamentada por el Congreso. Además, el proceso legislativo incluyó un ejercicio de parlamento abierto previo a la votación en el Senado.