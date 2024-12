Las reformas de Infonavit son rechazadas por el sindicato

Los sindicatos más relevantes de México manifestaron su repudio a la modificación de la Ley del Infonavit, recientemente aprobada por el Senado, que concede al Gobierno la mayoría en los comités del Instituto.

En un comunicado suscrito por 23 entidades laborales, entre las que se incluyen la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), el Congreso del Trabajo y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), se alerta que esta reforma amenaza el balance tripartito que ha sido esencial para la dirección del Instituto.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LOS SINDICATOS?

Los gremios sostienen que suprimir el tripartismo, la representación equitativa entre el Gobierno, los patrones y los empleados, tendría repercusiones serias para el funcionamiento del Infonavit.

"Vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones".

Además, pidieron que se conserve la igualdad de representantes en las entidades colegiadas del Instituto, dado que otorgar mayor influencia a un único sector transformaría las resoluciones en "imposiciones unilaterales".

LAS CRÍTICAS DEL PROCESO LEGISLATIVO

El líder de la CROM, Rodolfo Gerardo González Guzmán, describió la aprobación de la reforma como un "albazo", dado que no se inició un proceso de conversación con los empleados ni se llevó a cabo un Parlamento abierto.

"Es muy preocupante porque el Gobierno no tomó en cuenta a los trabajadores, no se hizo un Parlamento abierto, no hubo una mesa de diálogo, lo pasaron en un solo día", señaló.

LOS CAMBIOS QUE SE PROPUSIERON EN LA REFORMA

El artículo 42, modificado en la Ley del Infonavit, dicta que el director del Instituto será nombrado directamente por el Presidente de la República y poseerá el derecho de veto sobre las resoluciones de los comités.

Además, se planea establecer un ente externo para gestionar los recursos del Instituto, lo que ha suscitado inquietudes debido a la ausencia de transparencia en su gestión.

¿QUÉ ACCIONES SIGUEN?

El lunes, la asociación general de empleados a la que pertenece la CROM establecerá su posición oficial, mientras que los sindicatos siguen demandando la recuperación del diálogo social para asegurar la representatividad en las resoluciones del Infonavit.