Juegos para romper el hielo con los adultos en las posadas navideñas en México

Las posadas navideñas en México son una tradición esperada por todos, y no solo por las piñatas, las deliciosas cenas y la música, sino por los momentos de convivencia que se crean entre los amigos y familiares, muchos de los cuales no se ven desde hace meses.

Más allá del verdadero significado que tienen las posadas, esta época se ha convertido en una ocasión especial para reunir a los seres queridos, muchas veces en grandes fiestas llenas de juegos y actividades. Aunque la piñata y los villancicos son parte esencial de estas fiestas, los adultos también buscan sus propios momentos para disfrutar y relajarse.

JUEGOS PARA ADULTOS ESTAS POSADAS NAVIDEÑAS

Si estás buscando maneras divertidas de romper el hielo con alcohol y adultos para ponerle sabor a tu posada, aquí te compartimos algunos juegos que harán este evento divertido.

"TODO LO QUE QUIERO PARA NAVIDAD"

Este juego es perfecto para empezar a reír entre los sobrinos, tías, primos y hasta abuelos. La dinámica es simple: el jugador canta una versión navideña de la famosa canción de Mariah Carey: “Todo lo que quiero para Navidad es que _____ (nombre de alguien) nos diga un secreto vergonzoso”. O bien, puedes retar a alguien a hacer algo gracioso, como bailar como Pedrito Sola y subirlo a redes sociales. El reto es simple: si la persona se atreve a hacerlo, bien, si no, se tiene que tomar un shot.

"YO NUNCA NUNCA"

Este clásico juego es una forma divertida de descubrir secretos entre la familia y amigos. La persona que esté en turno comienza con la frase: “Yo nunca nunca…” y completa con algo que haya hecho, como “he llegado borracho a la cena navideña”.

Si alguien más ha hecho lo mismo, debe beber un shot. Si no, nada de alcohol. Es una manera divertida de conocer los secretos navideños de todos.

"¡YA LLEGÓ SANTA!"

Este es sencillo y ruidoso, ideal para poner a todos en ambiente. Un jugador cierra los ojos y otro grita: “¡Ya llegó Santa!”. El objetivo es que el jugador adiviné quién fue el que gritó. Si adivina, el gritón deberá tomar un shot; si no adivina, él es quien debe beber.

"21"

Esta dinamica es para los más resistentes, aquellos que parecen no sentirse afectados por la bebida. Todos se ponen en círculo y deben contar hasta el 21, pero con una regla especial: cada vez que se llegue a un número clave, deben realizar una acción como aplaudir o hacer un sonido. Si alguien olvida la regla, deberá tomar un shot. El reto está en que las reglas cambian conforme el juego avanza, haciendo que el conteo sea cada vez más difícil y, sobre todo, más divertido.

"REGALOS HUMANOS"

Este juego está lleno de sorpresas. Consiste en repartir moñitos navideños entre los jugadores, quienes deberán pegarlos en las espaldas de los demás sin que se den cuenta. Al final de una hora, cada jugador debe contar cuántos moños tiene pegados y tomar un shot por cada uno.

"LA NAVIDAD ESTÁ EN EL AIRE"

Ideal para los amantes de la música. Un juez escribe varias canciones famosas en papelitos y los coloca en un bowl. Los jugadores deben tomar un papelito y cambiar la letra de la canción por una versión navideña. Por ejemplo, “Love is in the air” se convierte en “Christmas is in the air”. El juez decide quién lo hace mejor y los demás deben tomar un shot.

"SHOT SORPRESA"

Este es para los más atrevidos. Se colocan varios vasos cubiertos en la mesa, cada uno con un contenido misterioso: desde un shot de tequila hasta uno con una mezcla extraña. Los jugadores deben elegir uno al azar y beberlo.

Los juegos son solo una parte de la magia de la Navidad en México. Además de la diversión, las posadas también nos recuerdan la importancia de la unión familiar, la calidez de la tradición y la celebración de una de las épocas más esperadas del año.