Jovencita da a luz entre el monte

La madre primeriza había acudido un día antes, el sábado 15 de abril, a un hospital, donde le negaron la atención, y el día de ayer, domingo 16, continuó en labor de parto por lo que en compañía de su pareja y una amiga tomaron una unidad de alquiler para acudir nuevamente a un nosocomio, sin embargo, el taxista los bajó del automóvil y los abandonó a la orilla de la carretera.

Los hechos ocurrieron en el tramo Xalapa-Coatepec vía Las Trancas en Veracruz, cabe destacar que ellos son originarios de Emiliano Zapata y donde les habían negado la atención fue en el Hospital Civil de Xalapa.

Leonorilda, amiga de Jaqueline, al ver la situación decidió apoyarla en la labor de parto en medio de la nada, a pesar de no tener la reparación y el conocimiento para hacerlo.

"Acosté el zacate, tendí la sábana y ahí la atendí. Nunca lo había hecho yo, yo no soy partera y es el primer bebé de ella, fue un niño. Yo también soy pobre y también tuve a mis hijos sola, eso me motiva a ayudar a las demás personas, no económicamente pero si está en mi ayudar de esa forma por qué no", comentó Leonorilda.

Asimismo agregó que cuando el taxista los dejó abandonados, la cabecita del bebé ya estaba fuera, por eso, sin pensarla comenzó a ayudarle en el alumbramiento, sin embargo el bebé traía enredado el cordón umbilical en el cuello lo que dificultó aún más el parto.

Gracias a una rápida acción de Leonorilda, logró retirar el cordón de la cabeza del bebé y se pudo dar el nacimiento sin problemas.

Personal de Comisión Nacional de Emergencias, brindaron apoyo a la joven madre y a su hijo, trasladándolos a recibir atención médica al Hospital Civil de Xalapa, donde esta vez si fueron atendidos, al arribar en una ambulancia.

La joven madre se encontraba muy delicada, pues tiempo atrás fue operada del corazón, por lo que necesitaba atención médica inmediata, y señala Leonorilda que Jaqueline fue rechazada en tres ocasiones en el mismo nosocomio argumentando que no había camas ni médicos disponibles, y lo mismo ocurrió en el Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio.

Por último Leonorilda añadió que su amigaes huérfana de madre y padre, y no cuenta con los recursos para los gastos ni delni los del nuevo integrante de su familia, y si alguien gusta apoyarla pudieran hacerlo acudiendo directamente al hospital ya que no tiene ningún número de cuenta ni de celular, pues ella misma lo perdió mientras le ayudada a Jaquline en el parto.