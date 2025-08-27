Internet CFE: ¿cómo saber si el paquete de 33 pesos es compatible con mi celular?

El Internet CFE es un programa impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, este ofrece servicios de telefonía móvil con diferentes paquetes de conexión a internet a precios accesibles. Sin embargo; a pesar de que muchos ciudadanos han buscado obtener el paquete de 33 pesos, no todos los celulares son compatibles y esto puede afectar a más de un interesado.

Debido a que algunos teléfonos móviles no pueden usar el internet de la CFE, las autoridades han compartido el proceso para asegurar que el celular es compatible con los diferentes paquetes ofertados por la dependencia. Este proceso es esencial pues en caso de que no sean compatibles; el equipo no podrá acceder a la conexión ofertada por la dependencia.

¿CÓMO SABER SI MI CELULAR ES COMPATIBLE CON EL INTERNET CFE?

Para saber si tu celular es compatible con el servicio de Internet de CFE, el interesado debe verificar si su equipo funciona con su red 4.5G. El método más directo y confiable es a través de un código único que identifica a tu dispositivo: el IMEI. El International Mobile Equipment Identity (IMEI), es un código de 15 dígitos que funciona como la "huella digital" del teléfono.

Para obtenerlo, simplemente abre la aplicación de llamadas en tu celular y marca el siguiente código: *#06#. Al instante, el número IMEI aparecerá en la pantalla. Es importante que lo anotes o lo copies, ya que será necesario para los siguientes pasos; estos son:

Ingresar al sitio web oficial de CFE Internet Ir a la sección de "Planes" y "Recargas" Elegir la herramienta o un enlace que dice "¿Mi equipo es compatible?". Introducir el número IMEI

Al ingresar el código y hacer la consulta, la plataforma de CFE revisará si tu equipo está homologado y es compatible con su red 4.5G. Si el resultado es positivo, verás un mensaje que confirma que tu celular puede usar el servicio de CFE Internet

¿QUÉ OFRECE EL PAQUETE DE 33 PESOS DEL INTERNET CFE?

El paquete de 33 pesos de internet CFE, es el más económico de los paquetes mensuales, este ofrece: 1 GB + 600 MB para redes sociales durante un período de 30 días; además se tiene cuenta con 100 min / 50 SMS. Esto ofrece a los interesados la posibilidad de tener una conexión de datos móviles a precios más bajos.