Nacional / México

Detienen a empleado del tribunal de Edomex por querer transferir 32 millones de pesos

Omar “N” habría intentado realizar giros bancarios con valores millonarios escudándose en su cargo como jefe financiero

Ago. 27, 2025
El empleado intentó transferir fondos públicos / Canva
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Omar “N”, de 36 años de edad, servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

El funcionario fue detenido por su presunta participación en el delito de abuso de confianza por querer transferir 32 millones de pesos. Te contamos todos los detalles de este caso.

¿DE QUÉ ESTÁ ACUSADO EL EMPLEADO DEL TRIBUNAL DE EDOMEX?

El Jefe de Servicios Financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Omar “N” fue detenido por abuso de confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos.

Estos recursos pertenecen al tribunal mexiquense y los hechos habrían tenido lugar el 1 de diciembre de 2023, cuando el empleado fue visto en el Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM. Allí se reportaron movimientos no reconocidos por un monto millonario, ocasionando una investigación interna y su la denuncia penal.

Omar “N” fue aprehendido el martes 26 de agosto  en Toluca, capital del Estado de México, a las 3 de la tarde aproximadamente. Luego, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde deberá esperar que se determine su situación legal.

De cuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex se presentó una denuncia el 4 de diciembre de 2023. La misma habría sido realizada por director de Administración, Tomás Delgado, ante Everardo Camacho, titular del Órgano de Control Interno, tras verificar movimientos financieros no reconocidos. 

Gracias a este caso, se ha puesto especial atención en la importancia del control y transparencia en el manejo de recursos públicos en Edomex.

Romina Fiadino
