Beca Rita Cetina Gutiérrez: ¿Cuándo inicia el registro nacional y qué documentos necesitas?

Muy pronto abrirá el registro a la Beca Rita Cetina Gutiérrez. Este programa social impulsado por el Gobierno de México que tiene como objetivo apoyar a estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país.
Se trata de un apoyo económico bimestral que son depositados en las tarjetas del Banco del Bienestar de los estudiantes inscritos. A continuación, te contaremos cuándo inicia el registro nacional y qué documentos necesitas para hacerlo.
¿CUÁNDO COMIENZA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA BECA RITA CETINA GUTIÉRREZ?
El objetivo de esta beca es brindar apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria. El registro nacional comienza el 15 de septiembre y es una gran oportunidad para acceder a ella.
El apoyo otorgado será de $1900 MXN a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública de nivel secundaria; y $700 MXN más por cada estudiante adicional inscrito en escuelas públicas de nivel secundaria.
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA REGISTRARTE EN LA BECA?
Antes de registrarte debes asegurarte de contar con los siguientes documentos:
De la madre, padre o tutor:
- CURP
- Número celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
Del estudiante o estudiantes a registrar:
- CURP
Los estudiantes deben ser de nivel secundaria y estar inscritos en una escuela pública en el ciclo escolar correspondiente.
¿CÓMO HACER EL REGISTRO DE FORMA CORRECTA?
Para el registro debes seguir estos pasos: