HBO MAX anuncia aumento en sus precios en México: ¿Cuándo entra en vigor?

El mercado del streaming sigue ajustándose a las nuevas condiciones económicas y, en esta ocasión, HBO Max se suma a las plataformas que han decidido modificar sus tarifas en México.

La compañía explicó que este cambio responde a su estrategia de mantener una oferta sólida de contenido premium, que incluye producciones originales de gran éxito, estrenos recientes de cine y transmisiones deportivas en vivo.

NUEVOS PRECIOS DE HBO MAX EN MÉXICO

PLANES MENSUALES

Básico con anuncios: se mantiene en 149 pesos (sin cambios).

Estándar: pasa de 179 a 239 pesos.

Platino: sube de 239 a 299 pesos.

PLANES ANUALES

Básico con anuncios: de mil 188 a mil 429 pesos (equivalente a 119 pesos al mes).

Estándar: de mil 788 a 2 mil 148 pesos (179 pesos al mes).

Platino: de 2 mil 388 a 2 mil 868 pesos (239 pesos al mes).

La empresa destacó que los planes anuales ofrecen un ahorro aproximado del 16 por ciento en comparación con el pago mensual. El único paquete que se mantiene sin incremento es el Básico con anuncios, tanto en su versión mensual como anual.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LOS NUEVOS PRECIOS?

La empresa de entretenimiento, que forma parte de Warner Bros. Discovery notificó a sus usuarios que a partir del 26 de septiembre de 2025 entrará en vigor un incremento en los costos de la mayoría de sus planes de suscripción.

Pese al alza, HBO Max aseguró que seguirá ofreciendo alternativas para diferentes tipos de público, desde quienes buscan un plan económico hasta quienes desean la experiencia más completa en calidad audiovisual.

Los actuales suscriptores no tendrán que hacer ningún cambio en sus cuentas; los ajustes se aplicarán de forma automática en el próximo ciclo de facturación posterior al 26 de septiembre de 2025. Los perfiles y listas personalizadas permanecerán intactos.

HBO Max también confirmó que quienes disfrutan de promociones vigentes, como el 50% de descuento de por vida, seguirán contando con ese beneficio siempre que mantengan activa su suscripción y cumplan con las condiciones del plan.

En caso de que los usuarios no deseen continuar con los nuevos precios, podrán cancelar su cuenta antes del 26 de septiembre ingresando al apartado Tu Cuenta en la página oficial de HBO Max.