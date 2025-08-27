Tras 17 años lejos de casa, Don Otilio se reencuentra con su familia

Después de casi dos décadas sin ver a su familia, Don Otilio Lorenzo Cruz, originario de Tatahuicapan, Veracruz, logró reencontrarse con sus seres queridos gracias a la intervención de autoridades de Sonora y Veracruz.

Durante 15 de esos años su familia no tuvo noticias suyas, hasta que, de manera inesperada, lograron localizarlo en un asilo de ancianos en el Poblado Miguel Alemán, Sonora.

El hallazgo fue posible gracias a un video transmitido en vivo por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes visitaron el asilo y entrevistaron a adultos mayores como parte de su labor de acompañamiento. Entre ellos apareció Don Otilio, cuyo rostro fue reconocido a la distancia por familiares que llevaban mucho tiempo buscándolo. Esa imagen abrió la puerta al reencuentro.

DON OTILIO SE REENCUENTRA CON SU FAMILIA

La familia, que había perdido contacto con él desde hace 15 años, inició de inmediato los trámites para su regreso. Con la coordinación del DIF Sonora y el ayuntamiento de Tatahuicapan, se organizaron los arreglos necesarios para facilitar el traslado.

El reencuentro se concretó este martes en el aeropuerto de Minatitlán, donde Don Otilio fue recibido por sus parientes en medio de la emoción y acompañado por autoridades de ambas entidades.

TESTIMONIO DE DON OTILIO

Don Otilio expresó que se siente feliz de estar nuevamente en su lugar de origen. Relató que en su juventud había salido en busca de mejores oportunidades de trabajo y que en algún punto de su vida formó una relación sentimental, aunque admitió no recordar claramente cómo terminó en un asilo de Sonora.

“Me siento bien de estar en mi tierra natal”, expresó al llegar a Veracruz.

Este caso refleja la importancia de la colaboración institucional y del papel de la sociedad civil, ya que gracias a una transmisión en redes sociales y a la gestión de las autoridades, Don Otilio pudo volver a casa después de 17 años de ausencia.