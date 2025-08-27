  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Tras 17 años lejos de casa, Don Otilio se reencuentra con su familia

Después de 17 años, Don Otilio, originario de Tatahuicapan, Veracruz, logró reencontrarse con su familia gracias a gestiones del DIF Sonora

Ago. 27, 2025
Tras 17 años lejos de casa, Don Otilio se reencuentra con su familia

Después de casi dos décadas sin ver a su familia, Don Otilio Lorenzo Cruz, originario de Tatahuicapan, Veracruz, logró reencontrarse con sus seres queridos gracias a la intervención de autoridades de Sonora y Veracruz.

Durante 15 de esos años su familia no tuvo noticias suyas, hasta que, de manera inesperada, lograron localizarlo en un asilo de ancianos en el Poblado Miguel Alemán, Sonora.

El hallazgo fue posible gracias a un video transmitido en vivo por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes visitaron el asilo y entrevistaron a adultos mayores como parte de su labor de acompañamiento. Entre ellos apareció Don Otilio, cuyo rostro fue reconocido a la distancia por familiares que llevaban mucho tiempo buscándolo. Esa imagen abrió la puerta al reencuentro.

DON OTILIO SE REENCUENTRA CON SU FAMILIA

La familia, que había perdido contacto con él desde hace 15 años, inició de inmediato los trámites para su regreso. Con la coordinación del DIF Sonora y el ayuntamiento de Tatahuicapan, se organizaron los arreglos necesarios para facilitar el traslado.

El reencuentro se concretó este martes en el aeropuerto de Minatitlán, donde Don Otilio fue recibido por sus parientes en medio de la emoción y acompañado por autoridades de ambas entidades.

TESTIMONIO DE DON OTILIO

Don Otilio expresó que se siente feliz de estar nuevamente en su lugar de origen. Relató que en su juventud había salido en busca de mejores oportunidades de trabajo y que en algún punto de su vida formó una relación sentimental, aunque admitió no recordar claramente cómo terminó en un asilo de Sonora.

“Me siento bien de estar en mi tierra natal”, expresó al llegar a Veracruz

Este caso refleja la importancia de la colaboración institucional y del papel de la sociedad civil, ya que gracias a una transmisión en redes sociales y a la gestión de las autoridades, Don Otilio pudo volver a casa después de 17 años de ausencia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Primer frente frío a México: Cuándo podría llegar y lista de estados que bajarán su temperatura
Nacional / México

Primer frente frío a México: Cuándo podría llegar y lista de estados que bajarán su temperatura

Agosto 27, 2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno pueden generar lluvias, chubascos e incluso nevadas en zonas altas del país

HBO MAX anuncia aumento en sus precios en México: ¿Cuándo entra en vigor?
Nacional / México

HBO MAX anuncia aumento en sus precios en México: ¿Cuándo entra en vigor?

Agosto 27, 2025

La plataforma de streaming ha decidido modificar sus tarifas en México, debido a una estrategia de mantener una oferta sólida de contenido premium

Paso a paso de cómo descargar tu Cédula Digital de Salud del IMSS en tu móvil
Nacional / México

Paso a paso de cómo descargar tu Cédula Digital de Salud del IMSS en tu móvil

Agosto 27, 2025

Con estos pasos podrás acceder a todos tus daos médicos de forma rápida y sencilla. Descubre cómo hacerlo a continuación