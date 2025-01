Infonavit acusa casos de corrupción en Sonora; estos son los afectados

El instituto denuncia que abogados y despachos corruptos llevaron a cabo juicios en masa contra miles de derechohabientes en el territorio nacional

Por: Brayam Chávez

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reveló que abogados y despachos corruptos llevaron a cabo juicios en masa contra 373 mil derechohabientes, de los cuales 302 mil fueron procesados en una institución diferente a donde residían.

"En todos los casos, se presentaron las siguientes irregularidades: No fueron notificados personalmente en sus domicilios, se vulneró el debido proceso, ya que no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciados y al no tener conocimiento del juicio el acreditado, el proceso se aceleró al no haber defensa", explicó Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit.

¿CUÁNTOS AFECTADOS HAY EN SONORA?

En Sonora, existen 23 mil 59 derechohabientes afectados, de los cuales solo 323 fueron procesados por el Estado y 22 mil 736 por otras instituciones.

Los juicios en masa comenzaron en 2012, a causa de créditos impagables, que en vez de disminuir, aumentaban. Afirmó que las demandas incluyeron a derechohabientes que no tenían dificultades de pago.

"El hecho de que estos créditos, que ya tienen muchos años que se empezaron a dar y que se suspendieron en la administración del presidente López Obrador, con esta característica que los convertía en impagables, trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida", explicó.

En este contexto, las decisiones en el Infonavit se adoptaban mediante la Asamblea General y el Consejo de Administración.

"La propia Administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que, evidentemente, era derivada de un cobro excesivo, o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes", indicó.

El Infonavit decidió exigir a los acreditados de manera inmoral, incluso ilícita, indicó Romero Oropeza.

DENUNCIAS DE LOS DERECHOHABIENTES

