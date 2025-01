Cajeme, sin reserva territorial: Lamarque

Hasta el momento, no habría espacio para construir las casas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum

Por: Javier Zepeda

Sin reserva territorial se encuentra el Municipio de Cajeme, por lo que hasta el momento no se cuenta con terrenos para que se construyan las viviendas de Infonavit que forman parte del programa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, reconoció que no se cuenta con reserva, y dijo que se hacen negociaciones para que Cajeme cuenta con algunos terrenos en donde se pueda llevar a cabo dicho proyecto.

“En cuanto a la reserva, la realidad es que prácticamente no tiene el Ayuntamiento, se agotaron, se vendió, no sé qué hicieron con ella. Ahorita estamos negociando alrededor de siete hectáreas para que se puedan construir viviendas del Infonavit precisamente. Lo que hay son retazos, no tenemos una reserva territorial importante, queremos ver si podemos tener alguna reserva más grande y bueno, es algo de lo que está en planes”, explicó.

A finales del año pasado, el presidente municipal dio a conocer que para Cajeme se contemplan construir cerca de 7 mil 500 casas, como parte del programa en mención.

Este ha sido dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por medio de él se buscan construir un millón de casas en el país, durante el transcurso de su sexenio. De este total, cerda de 500 mil viviendas serán para personas que no son derechohabientes de Infonavit.