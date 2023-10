IMSS: ¿Cuándo será el pago de aguinaldo a pensionados y cuánto recibirán?

Está cerca la fecha de pagos de aguinaldos para pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, no todos recibirán el beneficio de esta prestación económica.

Los pensionados de IMSS reciben un beneficio económico correspondientes al pago de su pensión, mismo que se hace el día 1 de cada mes, pero el próximo pago los adultos mayores tendrán un ingreso extra, correspondiente al pago de su pensión.

¿CUÁNDO ES EL PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS DE IMSS?

Los adultos mayores afiliados al IMSS verán reflejado el pago de su aguinaldo el próximo miércoles 1 de noviembre de 2023, mismo que será en una sola exhibición.

Este pago incrementará el saldo en sus tarjetas, debido a que ese mismo día reciben el pago de su pensión correspondiente a noviembre.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PAGO DE AGUINALDO 2023 A PENSIONADOS DE IMSS?

El IMSS entregará este 1 de noviembre el pago de su aguinaldo correspondiente al 2023; sin embargo, no todos recibirán la misma cantidad, debido a que los beneficiarios reciben el equivalente a una mensualidad de su pensión.

Es por eso que en el próximo depósito los pensionados del IMSS recibirán un pago doble (mes de pensión y pago de aguinaldo).

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGO DE AGUINALDO DEL IMSS?

Es importante señalar que no todos los pensionados del IMSS tienen derecho a recibir un aguinaldo, pues este pago no aplica para todos. Aquí te decimos quiénes SÍ tienen derecho a recibir este beneficio y quiénes NO.

· Los jubilados que se encuentran afiliados bajo el régimen de Cesantía en Edad Avanzada, de la Ley 1997, SÍ recibirán aguinaldo.

· Los pensionados que se encuentran afiliados bajo el sistema de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez con la Ley del IMSS vigente, NO recibirán aguinaldo.

"Como pensionado(a) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Este aguinaldo se paga en el mes de noviembre. Para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto", informó el IMSS.