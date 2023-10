IMSS Bienestar: AMLO firma acuerdo con 23 gobernadores; entre ellos Alfonso Durazo

Este martes, durante la conferencia mañanera, 23 gobernadores estatales acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar un acuerdo que garantice el derecho a la salud mediante su incorporación al sistema IMSS Bienestar, mismo que iniciará en marzo de 2024.

"Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar el acuerdo con 23 estados que han estado sumarse, adherirse conjuntamente con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no sólo se tenga derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas de forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas", dijo el mandatario.

"Queremos que a más tardar en marzo del año próximo, ya esté funcionando al 100 por ciento", señaló.

López Obrador agradeció a los gobernadores por su confianza y por decidirse a participar conjuntamente en ese acuerdo para avanzar y enfrentar la que llamó "una asignatura pendiente", como lo es el derecho a la salud.

"Estamos avanzando para tener este sistema de Salud Pública de primera y que es el que se merecen todos los mexicanos, no ha sido un trabajo fácil, porque, aunque parezca increíble en la compra de las medicinas había también mucha corrupción", refirió el presidente.

IMSS BIENESTAR GARANTIZA SEGURIDAD SOCIAL A 23 ESTADOS: ZOÉ ROBLEDO

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó que mediante esta adhesión se implementará un solo modelo de atención y de insumos, en el que la Federación invertirá 18 mil 915 millones de pesos.

"De los 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS Bienestar atenderá en 23 estados a 53. 2 millones de ellos; es decir, al 80 por ciento de la población que no cuenta con seguridad social", aseguró el funcionario.

Mediante este acuerdo se logrará brindar atención médica a los mexicanos a través de 13 mil 966 centros de salud, 707 hospitales, convirtiéndose así en el sistema de atención médica-público más grande del planeta, destacó Zoé Robledo.

ESTADOS ADHERIDOS AL SISTEMA IMSS BIENESTAR

Entre los gobernadores que firmaron en la firma del acuerdo estuvieron Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Delfina Gómez Álvarez, obernadora entrante del Estado de México; Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Layda Sansores, mandataria estatal de Campeche; Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; David Monreal Ávila, mandatario de Zacatecas, entre otros.