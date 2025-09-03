Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población

El huracán Lorena mantiene en alerta a las autoridades y a la población del noroeste de México, donde se esperan lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes ráfagas de viento en los próximos días.

La tormenta tropical, que podría intensificarse a categoría 1 entre este miércoles y jueves, amenaza con tocar tierra la mañana del viernes en la costa occidental de Baja California Sur, para después cruzar la península y llegar debilitada a Sonora el sábado.

De acuerdo con la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se prevén precipitaciones acumuladas de entre 250 y 350 milímetros, oleaje de 4.5 a 6 metros en costas de Baja California Sur y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, condiciones que ponen en riesgo a comunidades costeras y zonas de deslaves.

GOBIERNO ACTIVA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EMITE RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

El Gobierno de México emitió un exhorto a extremar precauciones y seguir las medidas de autoprotección, recordando que la seguridad personal depende de la prevención. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua.

No transitar cerca de laderas con riesgo de deslaves.

Retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

Limitar la movilidad durante lluvias intensas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

"La autoprotección es la mejor herramienta para salvaguardar la vida. Ninguna medida preventiva sobra: cada acción suma", señaló la CNPC en su comunicado.

ACCIONES DEL GOBIERNO ANTE EL HURACÁN

Con el objetivo de reducir riesgos y atender a la población, las autoridades desplegaron diversas medidas en los estados que podrían resultar más afectados:

Vigilancia de presas: supervisión de cuerpos de agua con niveles superiores al 90 por ciento en Chihuahua y Sinaloa.

Brigadas preparadas : equipos listos para actuar en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

: equipos listos para actuar en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Misión ECO: enviada a Baja California Sur para reforzar acciones preventivas.

enviada a Baja California Sur para reforzar acciones preventivas. Refugios temporales: habilitados mil ocho en total, de los cuales 169 se ubican en BCS, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 126 en Sinaloa.

habilitados mil ocho en total, de los cuales 169 se ubican en BCS, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 126 en Sinaloa. Recorridos de supervisión: vigilancia en zonas de riesgo, refugios y campañas de comunicación preventiva.

Las autoridades reiteraron su llamado a no confiarse y atender en todo momento las instrucciones de los gobiernos locales, estatales y federales para prevenir tragedias.