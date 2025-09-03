  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población

La tormenta tropical, que podría intensificarse a categoría 1 entre este miércoles y jueves, amenaza con tocar tierra la mañana del viernes

Sep. 03, 2025
Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población

El huracán Lorena mantiene en alerta a las autoridades y a la población del noroeste de México, donde se esperan lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes ráfagas de viento en los próximos días.

La tormenta tropical, que podría intensificarse a categoría 1 entre este miércoles y jueves, amenaza con tocar tierra la mañana del viernes en la costa occidental de Baja California Sur, para después cruzar la península y llegar debilitada a Sonora el sábado.

De acuerdo con la Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se prevén precipitaciones acumuladas de entre 250 y 350 milímetros, oleaje de 4.5 a 6 metros en costas de Baja California Sur y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, condiciones que ponen en riesgo a comunidades costeras y zonas de deslaves.

GOBIERNO ACTIVA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EMITE RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

El Gobierno de México emitió un exhorto a extremar precauciones y seguir las medidas de autoprotección, recordando que la seguridad personal depende de la prevención. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua.
  • No transitar cerca de laderas con riesgo de deslaves.
  • Retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Limitar la movilidad durante lluvias intensas.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

"La autoprotección es la mejor herramienta para salvaguardar la vida. Ninguna medida preventiva sobra: cada acción suma", señaló la CNPC en su comunicado.

ACCIONES DEL GOBIERNO ANTE EL HURACÁN

Con el objetivo de reducir riesgos y atender a la población, las autoridades desplegaron diversas medidas en los estados que podrían resultar más afectados:

  • Vigilancia de presas: supervisión de cuerpos de agua con niveles superiores al 90 por ciento en Chihuahua y Sinaloa.
  • Brigadas preparadas: equipos listos para actuar en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
  • Misión ECO: enviada a Baja California Sur para reforzar acciones preventivas.
  • Refugios temporales: habilitados mil ocho en total, de los cuales 169 se ubican en BCS, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 126 en Sinaloa.
  • Recorridos de supervisión: vigilancia en zonas de riesgo, refugios y campañas de comunicación preventiva.

Las autoridades reiteraron su llamado a no confiarse y atender en todo momento las instrucciones de los gobiernos locales, estatales y federales para prevenir tragedias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo
Nacional / México

Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo

Septiembre 03, 2025

La institución advirtió que existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos metálicos al utilizar el prensador, lo que constituye en un riesgo

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum: ¿Cuál será su agenda en México?
Nacional / México

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum: ¿Cuál será su agenda en México?

Septiembre 03, 2025

La llegada del secretario mantuvo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a agentes estadounidenses y personal de instituciones mexicanas

Huracán Lorena llega a categoría 1 ¿Cómo afectará a los estados del noroeste de México?
Nacional / México

Huracán "Lorena" llega a categoría 1 ¿Cómo afectará a los estados del noroeste de México?

Septiembre 03, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fenómeno registre vientos de hasta 120 km/h y rachas de 150 km/h, y podría seguir fortaleciéndose