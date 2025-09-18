  • 24° C
Hernán Bermúdez llega a México y es trasladado al Altiplano tras ser expulsado de Paraguay

El llamado "Comandante H", acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, enfrenta cargos por delincuencia organizada en México

Sep. 18, 2025
Paraguay lo expulsó alegando su ingreso ilegal al país y suponer una amenaza a la seguridad pública.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco (2019-2024), fue trasladado este jueves al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido el pasado viernes.

Bermúdez, señalado por autoridades mexicanas como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrenta acusaciones locales en Tabasco y presuntas órdenes de aprehensión federales por delincuencia organizada.

Según medios locales, la Fiscalía General de la República (FGR) habría obtenido recientemente nuevas órdenes judiciales contra Bermúdez. No obstante, la FGR no ha confirmado oficialmente estas acciones. Hasta antes de su detención internacional, los únicos procesos abiertos contra el exjefe policiaco eran del fuero común.

¿EXTRADICIÓN O EXPULSIÓN?

El operativo para traerlo de regreso a México se realizó en coordinación con autoridades paraguayas, que suspendieron el juicio de extradición luego de que el gobierno mexicano se desistiera del mismo. En su lugar, Paraguay optó por expulsar a Bermúdez, alegando su ingreso ilegal al país y suponer una amenaza a la seguridad pública.

La decisión fue respaldada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien este jueves afirmó que la expulsión fue posible gracias a mecanismos migratorios y no a una extradición formal.

Durante su mandato en Tabasco, Bermúdez fue nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador por Morena.

Documentos de inteligencia lo ubican desde 2019 como figura relevante dentro de estructuras criminales. Ante los señalamientos, López ha negado cualquier relación con actividades ilícitas y ha expresado su disposición para colaborar con las investigaciones.

La llegada de Bermúdez a México se dio vía Colombia, tras una escala en ese país. Posteriormente fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se determinará su situación legal en los próximos días.

César Leyva
