¿Cómo activar alertas en tu celular para el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025?

Este 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, México llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 a las 12:00 horas (tiempo del centro).

En esta ocasión, por primera vez a nivel nacional se implementará un sistema de alertas inalámbricas en teléfonos celulares, que permitirá a la población recibir un mensaje de prueba en tiempo real.

La medida busca fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias como sismos, inundaciones u otras eventualidades, recordando que la fecha tiene un profundo significado para los mexicanos por los terremotos de 1985 y 2017.

¿CÓMO ACTIVAR LAS ALERTAS EN TU CELULAR?

Para asegurarte de recibir la notificación del simulacro, es importante verificar que las alertas inalámbricas estén activas en tu dispositivo:

En Android:

Entra a Ajustes. Selecciona Notificaciones. Dirígete a Ajustes avanzados. Activa la opción Alertas de emergencia inalámbricas

En iOS (iPhone):

Ingresa a Configuración. Selecciona Notificaciones. Entra a Alertas gubernamentales. Activa las opciones:

Alerta de Ejercicio

Alerta Extrema

Alerta Grave

Mensajes de Información

Con este sistema, las autoridades buscan que la población se familiarice con las alertas en dispositivos móviles, lo que permitirá responder con mayor rapidez y seguridad en caso de una emergencia real.

El llamado es claro bajo el lema "La prevención es nuestra fuerza", y este 19 de septiembre se pretende que sea una oportunidad para comprobar el funcionamiento de estas nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la protección civil.