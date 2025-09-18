SSPC emite alerta por fraudes en ventas de entradas para el Mundial 2026         

La Copa Mundial de Futbol 2026, ya comienza a sentirse en México, Canadá y Estados Unidos, países sede del evento deportivo más esperado a nivel internacional. Sin embargo, junto con la emoción y la expectativa por conseguir un lugar en los estadios, también han surgido riesgos que amenazan a los aficionados: los fraudes digitales.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una alerta nacional para advertir sobre el aumento de estafas relacionadas con la venta de boletos y paquetes turísticos no autorizados.

SSPC EMITE ALERTA POR FRAUDES EN VENTAS DE ENTRADAS

De acuerdo con la dependencia, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, los ciberdelincuentes están utilizando sitios web apócrifos y perfiles falsos en redes sociales para ofrecer entradas duplicadas, inexistentes o fraudulentas.

Estos fraudes incluyen paquetes turísticos que aseguran hospedaje y transporte sin respaldo oficial.

Los especialistas en ciberseguridad advirtieron que las ofertas engañosas suelen simular ser parte de la organización del torneo o de agencias de viajes, pero no cuentan con autorización de la FIFA.

La SSPC subrayó que la única vía legítima para adquirir boletos es el portal oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación: https://www.fifa.com/es/tickets.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

La venta de entradas se realizará en diferentes etapas. Los interesados deberán registrarse previamente en https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/register-interest, proporcionando un correo electrónico.

Esta etapa cerrará el viernes 19 de septiembre. Además, será obligatorio contar con un FAN ID para acceder al proceso de compra. Los usuarios seleccionados recibirán un correo el 29 de septiembre con un enlace especial para adquirir boletos a partir del 1 de octubre, usando métodos de pago específicos.

RECOMENDACIONES DE LA SSPC PARA EVITAR ESTAFAS

Para prevenir fraudes, la SSPC emitió cinco recomendaciones clave:

Desconfiar de ofertas anticipadas de boletos antes del inicio oficial de la venta.

Verificar que las páginas web estén autorizadas por la FIFA .

. Usar métodos de pago seguros , como tarjetas de crédito o plataformas con protección antifraude.

, como tarjetas de crédito o plataformas con protección antifraude. Evitar comprar paquetes turísticos que incluyan entradas hasta que la FIFA lo anuncie oficialmente.

lo anuncie oficialmente. Adquirir únicamente en agencias registradas en el Registro Nacional de Turismo y con el distintivo "Verifica y Viaja".

La SSPC exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier sitio sospechoso o perfil que ofrezca boletos o paquetes no autorizados. La colaboración de la población será clave para proteger la integridad del torneo y prevenir ciberdelitos, estafas y extorsiones durante el Mundial 2026.