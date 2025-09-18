Sandra Cuevas confiesa que tuvo una relación "efímera" con "El Choko", líder de La Chokiza

Durante la tarde de este jueves, Sandra Cuevas ofreció declaraciones sobre su presunta relación con "El Choko", líder de La Chokiza, detenido recientemente en Ecatepec dentro de la Plaza Las Américas.

SANDRA CUEVAS DETALLA CÓMO FUE SU RELACIÓN CON "EL CHOKO"

La exalcaldesa de Cuauhtémoc aclaró que su vínculo con él "no fue real" y lo describió como una relación "efímera", dejando claro que no intercederá en favor de nadie.

"No voy a meter las manos por él ni por nadie", sentenció Cuevas, al tiempo que señaló que si el detenido cometió algún ilícito "debe pagar por ello".

EXHIBE @c4jimenez MENTIRAS DE LA PRIANISTA SANDRA CUEVAS



Que hoy aceptó su relación con el Choko, pero mintió al decir que apenas lo conoció en Marzo de este año.



Aquí están los videos de como presentaba a el Choko en sus eventos cuando era alcaldesa anós atras... pic.twitter.com/ob6WFl5g98 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 18, 2025

Agregó que su caso forma parte de una campaña en su contra, pues únicamente se destacan supuestos nexos con ella, mientras que "El Choko" también estuvo ligado a otros actores políticos y asociaciones civiles.

En su mensaje, Cuevas lanzó una serie de cuestionamientos:

"¿El Choko no tenía más amigos que Sandra Cuevas? Trabajó para Vilchis, hizo que ganara su campaña, para Azucena Cisneros y estaba ligado a muchas asociaciones civiles. ¿Por qué nada más me muestran a mí? ¿Quién está orquestando todo contra Sandra Cuevas?".

La excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano afirmó haber presentado pruebas para desmentir los señalamientos, como audios y videos, y negó cualquier participación en actividades ilícitas o enriquecimiento indebido.

"Ya me dijeron que me investigan en Estados Unidos y que le quitaron las visas a mi familia. Ya les demostré que no traficaba nada y que no hay enriquecimiento ilícito", explicó.

PIDE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CREADORES DE CONTENIDO DERECHO DE RÉPLICA

Cuevas también retó a medios de comunicación y figuras públicas a dar espacio a su derecho de réplica: "Quiero invitar a grupo Milenio, a Chumel Torres, a Político MX y a C4 Jiménez a que lo que publiquen lo hagan, pero que me den derecho de réplica".

Sobre los señalamientos personales, aseguró que sus únicos "delitos" fueron emocionales: "No haber sanado una relación que me destruyó y no reconocer que me dolía, por lo que empecé a tener pareja tras pareja".

El segundo, dijo, fue "querer hacer política desde el barrio, las calles, los pueblos, sin rodearme de políticos tradicionales".

Finalmente, expresó que seguirá defendiendo su nombre: "No tengo nada que esconder y voy a seguir caminando en la CDMX. Si creen que con esta ola de golpeteo Sandra Cuevas se va a detener, están equivocados".

Añadió que, por respeto a su madre, moderará su lenguaje, pero advirtió que denunciará cualquier información falsa ante las autoridades.

Con un cierre contundente, Cuevas dejó en claro: "La única forma de que deje de hacer política será cuando me maten o me metan a prisión, y aun así seguiré trabajando por mi país", finalizó.