Este es el estado de salud de Jazlyn, nieta de Alicia Matías, que la cubrió con su cuerpo de la explosión de pipa

A ocho días de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, y de que el número de víctimas mortales se elevara a 21, este jueves la Fundación Michou y Mau informaron el estado de salud que guarda la pequeña Jazlyn Azulet.

Como se recordará, la niña es nieta de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien el momento del percance se convirtió en escudo humano para proteger lo más que pudo a su nieta, quien resultó con quemaduras en el cuerpo. Días después, la abuela de la nena dejó de existir.

FUNDACIÓN MICHOU Y MAU INFORMA

Luego de ser trasladada al Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, con el 25 por ciento de su cuerpo con quemaduras, se informó que la menor ya fue extubada.

Lo anterior luego de haber sido ingresada a quirófano, confirmó la Fundación Michou y May para Niños Quemados, la cual corrió con el traslado de la menor en compañía de su madre, Jazmín.

Lo anterior lo dio a conocer mediante un breve comunicado, en el que se indicó el estado de salud de la paciente.

"Ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable", se lee en el documento.

Como se recordará, la tarde del 10 de septiembre, una pipa de la empresa Silza, cargada con más de 49 mil litros de gas LP, sufrió un accidente, dejando escapar una densa nube del combustible, el cual en cuestión de segundos fue consumida por el fuego.

Entre los lesionados estaban Alicia y su nieta Jazlyn Azulet, cuyas imágenes se difundieron en redes, viralizándose y convirtiendo a la señora en una heroína.

La señora Alicia laboraba como checadora en una ruta de transporte que se encontraba cerca del Puente de La Concordia, a donde había llevado a la nena; muestra de ellos las fotografías que se compartieron en redes y en las que se ve a ambas con la ropa que traín puesta el día del percance.

Alicia Matías Teodoro perdió la vida el viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, a donde había sido ingresada delicada.