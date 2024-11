¿Hay personas que pueden ver gente muerta? Esto dice sacerdote exorcista

La idea de que algunos puedan ver a personas fallecidas, como ocurre en la película "El sexto sentido", es algo que genera fascinación, pero no es real. En una entrevista con el portal Desde La Fe, el sacerdote José Alberto Medel, miembro del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, aclaró esta idea desde la perspectiva católica, afirmando que esta capacidad no existe en la realidad de la fe.

"En la película, se muestra a un niño que ve a personas fallecidas, pero esto no refleja la realidad de la fe católica", explicó Medel. Según la enseñanza cristiana y el libro de la Sabiduría, dijo, las almas de los difuntos están en paz y no sufren tormento. "Las almas de los difuntos están fuera de nuestra realidad físico-temporal. Esto quiere decir que no hay personas que tengan la capacidad de entrar en contacto con ellas o de verlas; esto es, simple y sencillamente, imposible para nosotros", señaló el sacerdote.

LA REALIDAD SOBRE LOS "MÉDIUMS"

Durante la entrevista, el padre Medel hizo énfasis en los médiums, personas que afirman tener el don de comunicarse con los muertos. "La mayoría de los médiums son charlatanes", expresó Medel con contundencia.

"Si algún médium de verdad pudiera manifestar algo que pareciera extraordinario, es decir, que tiene contacto con un alma, seguro no es un alma, sino una manifestación 'preter natural´ del demonio, que puede fingir la voz de una persona fallecida para engañar tanto al médium como a la persona que lo consulta".

El sacerdote enfatizó que, si bien el demonio puede imitar la voz de una persona fallecida, eso no significa que el médium tenga un contacto auténtico con el alma del difunto. "Es una imitación que hace el demonio de la voz de un difunto, y no se trata efectivamente de un alma", subrayó, insistiendo en que esta capacidad, más que real, es un fraude o una manifestación diabólica que puede confundir a las personas que buscan consuelo a través de un médium.

SOLO DIOS PUEDE PERMITIR LA MANIFESTACIÓN DE UN FALLECIDO

Pese a lo anterior, el sacerdote Medel no descartó que, de forma extraordinaria, Dios pudiera permitir que un alma se manifestara. Aclaró, sin embargo, que esto es una excepción tan rara que casi no se considera.

"Dios puede permitir que un alma pueda manifestarse de alguna manera a una persona en particular y para una misión específica, pero esto no quiere decir que sea algo común o que esté sucediendo constantemente", precisó.

EL ALMA Y EL CUERPO SE SEPARAN AL MORIR

El padre Medel explicó que, al momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo y pierde cualquier contacto con el mundo material. Según la fe cristiana, el alma de una persona fallecida únicamente se reunirá con su cuerpo en el momento de la Resurrección del Último Día.

"Es clarísimo y contundente, una vez que se produce la muerte, el alma se separa del cuerpo", reiteró.

Cuando esto ocurre, el cuerpo sigue las leyes de la naturaleza (como la descomposición), mientras que el alma continúa su viaje al mundo espiritual, que es completamente distinto de nuestra realidad física.

"Por lo tanto, no hay personas que puedan ver o entrar en contacto con las almas. Aquellos que dicen hacerlo, los médiums, suelen ser engañadores; y si realmente pareciera que un médium se comunica con un alma, es más probable que esté siendo engañado por el demonio", advirtió Medel.