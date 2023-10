¿Hay pago doble por trabajar el día 12 de octubre?

El día jueves 12 de octubre de 2023 se celebrará el Día de la Raza en México, el cual conmemora el Descubrimiento de América, por lo que existe mucha confusión sobre si es un día festivo que se paga doble, por lo que a continuación te explicaremos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En México y otras partes de Latinoamérica, cada 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, pues ese mismo día, pero de 1492, fue la primera vez que se documentó cómo los habitantes provenientes de Europa entraron en contacto con los del continente americano.

Ante esta situación algunos países optaron por reivindicar las posiciones de los pueblos originarios y decidieron recordarlo como el Día de la Resistencia Indígena, pues a partir de entonces surgió el racismo, mismo que hasta la fecha se mantiene en algunas partes del mundo.

¿EL 12 DE OCTUBRE ES DÍA PAGADO?

El 12 de octubre es un día en el que se conmemora uno de los acontecimientos mundiales más importantes de la historia, a cual se le ha denominado Día de la Raza, sin embargo la Ley Federal del Trabajo en México no tiene considerada esta fecha como un día de descanso obligatorio, por lo que no es un día festivo y las actividades no pararán.

De esta forma, la Ley Federal del Trabajo aclaró que el pago de ese día no es doble, pues cuenta como un día de trabajo normal, así que no recibirás una bonificación extra en tu próxima quincena.

¿HABRÁ CLASES?

En cuestión de las clases, el calendario escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que habrá clases de forma normal, tanto para preescolar, primaria y secundaria.

De igual manera para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidad, también se tiene contemplado llevar a cabo actividades normales en todo el país.

Es importante destacar que para que un día sea considerado festivo, debe considerarse en la ley y aplicará tanto las escuelas como a los trabajadores.