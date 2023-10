¿Hay consecuencias por no tramitar la cartilla militar? Aquí te lo contamos

Entre toda la documentación que el mexicano tiene que tramitar a lo largo de su vida, uno de los documentos más importantes para muchos es la cartilla militar, por lo que este año se invitó a la Clase 2005 y remisos a realizar el trámite.

Para quienes estén entre los 18 y los 39 años, deben de saber que tienen hasta el 15 de octubre de 2023 para realizar el trámite de la cartilla militar, y aunque no es un documento obligatorio en muchos rubros, para quienes tengan interés futuro de servir en la defensa y seguridad de México si es necesario, si es un certificado que deben tener.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA CARTILLA MILITAR?

Si perteneces a la clase 2005 o eres remiso menor a los 39 años y quieres tramitar la cartilla militar, estos son los requisitos para hacerlo.

Acta de nacimiento: Presentar en original y una copia.

Comprobante de domicilio: Puede ser un recibo de agua, luz, teléfono u otro servicio público. Original y copia.

Comprobante del grado máximo de estudios: Copia del certificado de primaria, secundaria, preparatoria o el grado máximo de estudios que hayas alcanzado.

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Identificación oficial: Presentar una credencial de elector (INE) o un pasaporte mexicano. Original y copia.

Formato universal para Trámites del Servicio Militar Nacional: este formulario se proporciona en la junta de reclutamiento y debe llenarse de manera adecuada. Sigue las instrucciones proporcionadas por el personal de la junta.

Fotografías: generalmente, se requieren varias fotografías recientes de 35 x 45 milímetros, en papel mate, de frente, a color o blanco y negro (ropa clara), con fondo blanco, sin retoque, y que las facciones de la persona se distingan con claridad.

Corte de cabello tipo militar: acudir con un corte de cabello tipo militar, que generalmente implica un casquete corto. Esta es una parte importante de los requisitos, por lo que es recomendable cumplir con este aspecto antes de acudir a la junta de reclutamiento.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO TRAMITAR LA CARTILLA MILITAR?

Cómo ya se mencionó, el trámite de la cartilla militar no es una obligación como tal, sin embargo el no tramitarla puede traer consecuencias que a continuación se revelarán.

Para comenzar, si tienes intención o la oportunidad de acceder a un empleo en una institución gubernamental, podrías quedarte con las ganas, puesto que en muchas de ellas se solicita que tengan su cartilla militar en regla.

Si quieres obtener una licencia de conducir, es posible que quienes expidan esta credencial te soliciten tu cartilla militar, porque, aunque no es en todos los casos, si hay estados en el que se requiere el documento emitido por la milicia.

También podría ser una consecuencia que, si no tramitaste tu cartilla militar, no podrás ingresar a algunas universidades públicas o no podrás titularte de la institución en la que estudiaste.