"Hasta la pude haber agarrado": AMLO reacciona al ataque que recibió con una botella de agua en Veracruz

Supuestos trabajadores del Poder Judicial le lanzaron objetos al presidente, aunque ninguno de ellos aparentemente lo alcanzó a golpear

Por: Luis Flores

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, minimizó el intento de agresión de la que ayer fue víctima en Veracruz, donde supuestos trabajadores de Poder Judicial de la Federación le lanzaron una botella de agua y otros objetos, aunque ninguno de ellos aparentemente los alcanzó a golpear.

AMLO se mostró sonriente y bromeó sobre lo ocurrido ayer, haciendo referencia al deporte que le aficiona. Aseguró que pudo haber agarrado la botella y que este hecho no pasó a mayores; aunque después se documentó cómo un supuesto funcionario público respondió a la agresión de los trabajadores del Poder Judicial, lanzando objetos y agrediendo verbalmente a los manifestantes.

"Jugué béisbol, podría haberla atrapado", AMLO toma a risa el botellazo que recibió en su gira de despedida en Veracruz pic.twitter.com/dNQJCjbG3Z — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 23, 2024

"Yo empecé jugando beisbol, era fielder, imagínense sino sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos por esto mismo, ellos quisieran que no cambiará nada, conservadurismo viene precisamente de conservar de mantener el estatus quo. Quisieran lo que se equivocaron, aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión no quieren rectificar se quedan en la autocomplacencia", dijo López Obrador.

Lanzaron una botella de agua a #AMLO durante su gira por #Veracruz.



No se ve de dónde proviene, pero en ese instante se manifestaban trabajadores del Poder Judicial en contra del presidente @lopezobrador_



El gobernador @CuitlahuacGJ también pudo haber sido el blanco. pic.twitter.com/hKIwsHQCCv — Francisca Martínez (@FranMartinezMx) September 22, 2024

REACCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Séptimo Circuito condenaron y se deslindaron de cualquier "tentativa de agresión" física contra el presidente López Obrador durante su visita al edificio Casa Juárez, ubicado en la zona centro del puerto de Veracruz.

Durante las protestas de este domingo, una botella con agua fue lanzada hacia donde se encontraba López Obrador, quien se encontraba acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y personal de su Ayudantía.

NO ATENTÓ contra AMLO, al contrario defendió al presidente reventándole un botellazo a los HUEVONES DEL PODER JUDICIAL en Veracruz, listas las pruebas. Le estaban echando la culpa a un militante de Morena pero no fue así, una vez más se la pelo la derecha. pic.twitter.com/Bpgmu7zXvF — Camarrada Memo (@gap_mar) September 23, 2024

"Condenamos enérgicamente el incidente y precisamos que, si bien, acudimos a manifestarnos pacíficamente a las afueras del edificio Casa Juárez, ubicado en la colonia Centro de dicho puerto, fueron personas cercanas al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -así se identificaron-, quienes lanzaron diversos objetos como rocas, botellas, entre otros, tanto a las autoridades asistentes, como a las personas trabajadoras que se encontraban manifestándose", manifestaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Séptimo Circuito.