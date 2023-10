Harvard recomienda estos 3 consejos para tener más felicidad cada día

Todos en el mundo buscan obtener la felicidad, sin embargo muchas de las veces se busca en lugares incorrectos o simplemente nos ponemos obstáculos a nosotros mismos.

La felicidad es muy importante para todas las personas, pues es un elemento esencial para alcanzar el éxito e incluso para que podamos vivir más años y de mejor manera, y por eso a través de la ciencia se han realizado todo tipo de estudios para descubrir cuáles son las formas o cosas que realmente ayudan a conseguirla y a mantenerla.

BIENESTAR

La Universidad de Harvard ha realizado varios estudios al respecto, uno dice que, para ser realmente felices se necesita ser buenos amigos y relaciones saludables y balanceadas.

Harvard reveló en el pasado que hay hábitos buenos que permiten alcanzar la felicidad a largo plazo, pero también hay maneras de conseguirla al momento y de sentirte mucho más satisfecho, realizado y feliz todos los días.

Expertos de la universidad Harvard dicen que la felicidad es una decisión, en el sentido de que las personas deben decidir buscarla todos los días.

CLAVES PARA LA FELICIDAD

Sal de casa y mantente activo

Los expertos de la universidad revelaron que una de las claves para tener felicidad todos los días es la actividad física, en especial cuando te lleva a salir de casa.

Según información de los expertos la actividad física libera endorfinas y mejora el estado de ánimo, mientras que pasar tiempo al aire libre también se conecta con la buena salud mental, el bienestar y el mejor humor, y recomiendan intentar hacer 30 minutos de actividad diaria, aunque resaltan que la falta de tiempo no es problema, ya que unos pocos minutos también pueden hacer la diferencia.

La magia de los placeres pequeños

A través de la investigación por parte de Harvard se dio a conocer que también es importante buscar esas pequeñas cosas que te gustan y disfrutas, y que pueden ayudarte a darte un gusto cada día.

Reduce el número de decisiones que tienes que tomar

Harvard puntualizó que el exceso de posibilidades puede llevarte a la fatiga de las decisiones, a que te sientas abrumado o frustrado porque, entre tantas posibilidades, siempre terminas sin encontrar nada.

Lo que los expertos recomiendan es limitar la cantidad de decisiones que tienes que tomar cada día, automatizando algunos procesos, creando un uniforme para el trabajo que no te haga tener que pensar en lo que te vas a poner o eliminando de tu rutina cosas que realmente no aportan y no hacen una diferencia positiva. Recuerda que, a veces, menos es más y eso es especialmente cierto cuando se trata de tener que tomar decisiones.