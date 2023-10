¿Habrá más muro fronterizo entre México y Estados Unidos?; esto fue lo que dijo AMLO

Como una medida publicitaria calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de construir un muro de 36 kilómetros en la frontera con México.

El mandatario mexicano señaló durante su conferencia mañanera de este viernes 6 de octubre, que tiene confianza en que no se construya ni un solo kilómetro de la valla fronteriza.

"Yo creo que no se van a construir, porque así suele pasar en otros países y ellos (gobierno de Estados Unidos) no quieren hacerlo. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Es una medida publicitaria", refirió López Obrador.

El presidente señaló que la construcción de los 36 kilómetros de muro en la frontera de México y Estados Unidos fue uno de los temas tratados en la reunión con la comitiva estadounidense el día de ayer jueves.

AMLO informó que les expresó que esa no es la solución y que se deben atender las causas.

Indicó que el gobierno estadounidense señaló que esa medida se tomó porque el presupuesto para el muro ya había sido asignado y la oposición exigía que se ejerciera. Sin embargo, aseguró que el Gobierno de Joe Biden no está de acuerdo con dicha medida y estimó que es un proceso lento, por lo que estima que no se construirá.

"Hemos avanzado porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros. Ellos aclararon que esto de construir 36 km es por una autorización que tienen en el presupuesto y tienen una oposición que está exigiendo que se construyan"expresó.

"Estamos hablando de 3 mil 180 kilómetros de frontera; empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como mil 200 kilómetros, entonces cuándo van a terminar. Es pura publicidad, cada presidente de EE. UU hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses", señaló.