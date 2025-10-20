Gobierno reporta avances con la aplicación del plan DNIIIE, para atender a los estados afectados por Raymond

Ante los daños provocados por las recientes lluvias en diversas regiones del país, el Gobierno Federal ha desplegado una estrategia integral basada en cuatro ejes fundamentales, además de reportar avances notables en la reconstrucción de caminos y en la aplicación del Plan DN-III-E para apoyar a las comunidades más afectadas.

CUATRO EJES PARA ATENDER LA EMERGENCIA

La presidenta detalló que los esfuerzos se concentran en cuatro pilares principales: atención inmediata a la emergencia, apoyo directo a las familias damnificadas, reconstrucción de infraestructura dañada y fortalecimiento del sistema nacional de pronóstico, alertamiento y gestión de riesgos.

Estos ejes buscan no solo responder a la situación actual, sino también reforzar la prevención y resiliencia ante futuros eventos climáticos.

AVANCES EN LA RECUPERACIÓN DE CARRETERAS

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que en los primeros tres días posteriores al inicio de la emergencia se logró restablecer la circulación en mil 61 kilómetros de carreteras federales.

Entre el 14 y el 20 de octubre, las localidades que permanecían incomunicadas se redujeron de 288 a 119, lo que representa un avance importante al reconectar 169 comunidades en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

PLAN DN-III-E: APOYO HUMANITARIO Y AÉREO

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que el Plan DN-III-E fue activado desde la madrugada del 9 de octubre en las entidades más afectadas.

Solo en Hidalgo, hasta el 19 de octubre, se evacuaron 98 personas, se realizaron 287 operaciones aéreas y se distribuyeron 35 mil 395 despensas, 46 mil 338 litros de agua embotellada y 4 mil 940 kits de medicamentos, principalmente mediante transporte aéreo.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de las familias y la pronta recuperación de la infraestructura afectada, mientras continúa fortaleciendo los sistemas de alerta y respuesta ante emergencias naturales.