Sonora envía primer contingente de ayuda a damnificados

Desde Sonora sale primer contingente de ayuda humanitaria hacia el centro del país en apoyo a las familias damnificadas luego de que fuertes e intensas lluvias causaran daños graves, mientras tanto el Gobierno del Estado continúa con las colectas de víveres a través de sus dependencias y sus grupos de voluntariados.

Este viernes en la madrugada salió el primer contingente de cien servidores de la nación de la delegación Sonora acompañados del titular de la Secretaría del Bienestar, Octavio Almada Palafox, con rumbo al Estado de Hidalgo, quienes estarán encargados de ayuda a los damnificados y asimismo iniciarán la tarea de censar para hacer el recuento de los daños y apoyos que se otorgarán por parte del Gobierno Federal.

"Vamos a sumarnos a los esfuerzos del Estado de Hidalgo, donde por estas afectaciones de las lluvias vamos de manera solidaria y sobre todo ponderar que el Estado de Sonora siempre ha demostrado que hay solidaridad, hombre trabajador, mujeres trabajadoras y de buen corazón", expresó el delegado del Bienestar en Sonora.

Resaltó que los servidores de la nación son la parte genuina donde el humanismo mexicano siempre se va a demostrar a favor del pueblo en momentos difíciles, recordando que también estuvieron presentes en Acapulco, Guerrero y San Quintín, Baja California.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), entregó 5.6 toneladas de apoyo a damnificados, en el Centro de acopio del DIF Sonora, el cual fue instalado el lunes pasado para recolectar víveres que serán enviados a las familias de Veracruz.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador de CEPC dijo que esta donación es en conjunto con la empresa Construplan, Coca Cola, y el personal de la coordinación quienes también estuvieron presentes en el centro de acopio junto con la Brigada Estatal de Manejo de Fuego, quienes también realizaron sus donaciones.

El Sistema DIF Sonora, informó que hasta el momento continuarán con el proceso de recolección de víveres en cada municipio y a través de los grupos del voluntariado formado por las dependencias del Gobierno del Estado.