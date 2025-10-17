  • 24° C
Sonora

En Sonora, Morena suma ya 190 mil afiliados, cerca de su meta para 2025

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, visitó el estado para iniciar la entrega de credenciales a militantes ya registrados en el partido

Oct. 17, 2025
Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena
En Sonora hasta el momento se cuenta con 190 mil afiliados al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de los 215 mil que es la meta que se contempla al concluir este año, informó Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, destacando que donde sí han llegado a la meta es en tener mil 613 secciones en el estado.

La morenista estuvo de visita en Sonora con el objetivo de empezar la entrega de credenciales de afiliación para quienes ya cuentan con su registro dentro del partido, aclarando que una vez que se concluya la meta de afiliación mencionada, continuarán con el trabajo para rebasarla debido a que no es un sistema que tenga vigencia.

Respecto a este mismo tema, dijo que tomaron la decisión de formar la Comisión Evaluadora de Incorporaciones debido a que era una exigencia de los mismos militantes estaban haciendo para poder decidir si la persona conveniente unirse al proyecto de la transformación.

"Esta comisión tiene la facultad de poder evaluar, es un espacio deliberador en donde se analicen los antecedentes, acciones que hubiesen hecho en pasado, para poder evaluar si le conviene o no a nuestro movimiento esa incorporación. Este espacio no existía en Morena, lo acabamos de aprobar en el consejo anterior, y con esto tenemos certeza, confianza y tranquilidad de que se evalúe cualquier tipo de incorporación", detalló Alcalde Luján.

RUMBO AL 2027

La presidenta nacional de Morena afirmó que, de acuerdo con las encuestas, si hoy se realizaran las elecciones en Sonora, Morena ganaría con un 52 % de aprobación, seguido por el Partido Acción Nacional (PAN) con un 16 %, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en tercer lugar. Esta tendencia genera un ambiente de confianza y demuestra que la ciudadanía percibe el cambio, así como la aceptación tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

  Sin embargo, aclaró que de igual forma, llegado el momento, realizarán nuevamente

encuestas

para saber quiénes de los que levanten la mano, han  trabajado, y que serán los sonorenses quienes decidan los personajes que serán los

candidatos

que aparecerán en las boletas.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

