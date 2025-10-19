  • 24° C
Nacional / México

VIDEO | Mujeres recluidas en el penal La Mesa se transmiten en vivo

La veracidad del clip fue confirmada por las autoridades; su osadía tuvo fuertes consecuencias. El hecho ocurriría en agosto de 2025

Oct. 19, 2025
Aunque el uso de dispositivos electrónicos dentro de las cárceles mexicanas está prohibido, muchos corrillos han salido de que desde las prisiones se gestan las estafas y secuestros virtuales, y hasta podrían haberse ordenado crímenes.

Y lo que tres reclusas en la prisión de La Mesa, en Tijuana, hicieron, dejan claro que hay cosas que pasan tras los muros carcelarios, que trascienden más allá.

El video, de casi nueve minutos de duración, consigna a tres presidiarias de una celda, quienes explican el tiempo que llevan presas, además de comentar qué es lo que hacen día a día.

"Aquí en el penal de La Mesa. Soy la Brisa de Buenos Aires, manden el dinero", refiere una de ellas, y otra agrega: "Para que vean lo que comemos... esta es la deliciosa, rica, suculenta comida del penal La Mesa".

Además, las mujeres piden a los seguidores que no hagan preguntas sobre: su expediente, ni de los delitos que hayan cometido, pero aclaran que están en prisión por asesinato.

De acuerdo con la información, el documento habría sido realizado el 7 de agosto de 2025, el cual fue confirmado por el secretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, lo que desencadenó una investigación.

A raíz de ello, el director (alcaide) del penal tuvo consecuencias, pues fue destituido hace tres semanas: "Se separó del cargo hace aproximadamente tres semanas al director titular de ese penal, y las investigaciones que realiza la Secretaría Anticorrupción van muy avanzadas".

Respecto al trascendido, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reconoció la veracidad del clip y aseguró que se realizan las revisiones de los protocolos de seguridad, así como de los equipos inhibidores de señal, determinándose que algunos no bloquean correctamente la red 5G.

ATREVIMIENTO DE LAS RECLUSAS LAS LLEVÓ A SANCIONES

En cuanto a las reclusas que participaron en la transmisión, trascendió, sin confirmación oficial, que fueron golpeadas y separadas, además de que se les negó el acceso a sus abogados.

Las investigaciones en torno al caso continúan, para el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, tanto para el personal involucrado como de las internas.

Edel Osuna
