  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 18 De Octubre Del 2025
Nacional / México

Lluvias dejan 76 muertos y 39 desaparecidos en cinco estados de México

En total, se han contabilizado afectaciones en más de 100 municipios de la región

Oct. 18, 2025
Se mantienen zonas de vigilancia en distintas regiones.
Las intensas lluvias provocadas por la perturbación tropical 90-E han dejado un saldo trágico en México, con 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Así lo informó el Gobierno federal a través del portal "Afectaciones por lluvias e inundaciones", habilitado para dar seguimiento a la emergencia climática.

La situación es especialmente crítica en Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde decenas de municipios han registrado daños severos por inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos. En total, se han contabilizado afectaciones en más de 100 municipios de la región.

imagen-cuerpo

MANTIENE VIGILANCIA EN ZONAS DE RIESGO

Autoridades locales y federales continúan desplegando operativos de rescate, atención médica y restablecimiento de servicios básicos, mientras Protección Civil mantiene la vigilancia en zonas de alto riesgo. El micrositio oficial permite consultar en tiempo real el estado de las comunidades afectadas, así como las condiciones de caminos, puentes y rutas de evacuación.

El Gobierno hizo un llamado urgente a la población para mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir todas las indicaciones de Protección Civil, ya que persiste el riesgo de nuevas lluvias intensas y el aumento del nivel de ríos y cuerpos de agua.

César Leyva
