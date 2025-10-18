PAN cambia su logo y anuncia una "nueva era" tras poner fin a su alianza con el PRI

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este sábado 18 de octubre el inicio de una "Nueva Era", acompañada del lanzamiento de su nuevo logo y una serie de transformaciones internas que buscan renovar la imagen y rumbo político del histórico partido.

A casi un año de que Jorge Romero Herrera asumió la dirigencia nacional, el blanquiazul se declara listo para marcar distancia con su pasado reciente y reencontrarse con su identidad original.

PRESENTAN LA NUEVA IMAGEN DEL PAN

Todos los ciudadanos podrán participar, afiliarse e, incluso, registrarse como candidatos con un solo click.



Visita la nueva aplicación del @AccionNacional . https://t.co/G1Z77fz3Rz — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) October 18, 2025

Durante un evento celebrado en el Monumento a la Revolución, Romero presentó la nueva imagen institucional del PAN, un emblema que sustituirá al tradicional círculo azul con las siglas al centro, usado desde 1952, y que simboliza, según explicó, un cambio de rumbo "hacia un partido moderno, autónomo y abierto a los ciudadanos".

En su mensaje, el dirigente aseguró que el PAN entra en una etapa de independencia política, dejando atrás las alianzas partidistas, en especial con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual compartió candidatura en los últimos procesos electorales.

"Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática", subrayó Romero, marcando el fin de la alianza que, de acuerdo con muchos militantes, debilitó la identidad panista.

PAN ROMPE COALICIÓN CON PRI

El rompimiento con el PRI se da tras los resultados de la elección presidencial de 2024, que evidenciaron el desgaste de la coalición. Entre los principales impulsores del cambio está Damián Zepeda, quien advirtió que el PAN debía "renovarse o morir".

Con esta decisión, el partido busca recuperar credibilidad y fortalecer su proyecto como alternativa política propia.

Además de la nueva imagen, el blanquiazul anunció una apertura hacia candidaturas ciudadanas y el uso de encuestas para definir a sus abanderados más competitivos, siguiendo una dinámica similar a la de Morena.

Romero destacó que esta medida permitirá que "sea el ciudadano quien decida, no unos cuantos". El relanzamiento del PAN también contempla un relevo generacional dentro de sus filas, promoviendo nuevos liderazgos y una estructura más inclusiva.

Con su nuevo logo y discurso, el partido busca conectar con las generaciones jóvenes y consolidarse como una fuerza renovada que apueste por la transparencia, la democracia interna y la independencia política.