Hermano de AMLO justifica compra de 13 ranchos en Tabasco: "Fue poco a poco"

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió públicamente la adquisición de 13 ranchos en Tabasco, señalando que se trata de propiedades pequeñas compradas gradualmente y con recursos obtenidos a través de su trabajo.

En entrevista con medios este 17 de octubre, José Ramiro minimizó las críticas que surgieron tras revelarse su declaración patrimonial, donde también se incluyen 694 cabezas de ganado. En conjunto, estas propiedades representan una inversión millonaria, pero el actual secretario de Gobierno de Tabasco aseguró que todo está declarado y en regla.

"Eso lo tengo declarado, yo no escondo nada. Lo demás es una cuestión mediática", expresó al ser cuestionado por la prensa.

López Obrador acusó a "los poderosos del país" de impulsar la polémica como represalia por las políticas de su hermano durante su mandato presidencial.

"No perdonan lo que hizo Andrés Manuel, que los recursos que antes manejaban ellos ahora lleguen a los ciudadanos a través de programas sociales", señaló, acusando también a medios de comunicación de "agrandar" el tema.

8 RANCHOS LOS ADQUIRIÓ ENTRE 2018 Y 2024

José Ramiro explicó que las adquisiciones se realizaron en distintos momentos y no de una sola vez. "Tuve una propiedad y luego me ofrecieron otras 10 hectáreas y las compré. Después me ofrecieron 11 más y también las adquirí. Las fui comprando poco a poco".

Aunque no precisó el valor total de sus bienes, afirmó estar tranquilo respecto al origen de los recursos y reiteró que todo fue producto de su esfuerzo personal.

Cuando fue interrogado sobre si las compras coincidieron con el sexenio de AMLO (2018-2024), respondió de forma imprecisa. "Adquirí las primeras tierras en 2010 o 2011... pero sí, seguramente algunas fueron durante su mandato".

Sin embargo, según información publicada por el periodista Audelino Macario, al menos ocho de los 13 ranchos fueron adquiridos justamente durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, sumando un valor estimado superior a los 8.6 millones de pesos.