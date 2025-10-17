  • 24° C
Nacional / México

Habrá nuevo Costco en estas ciudades: la cadena anuncia su expansión en México

La tienda continuará fortaleciendo su presencia en estados donde ya opera, así como en nuevas regiones del país

Oct. 17, 2025
Actualmente hay 43 tiendas Costco en el país.
Costco México continúa su crecimiento y ha confirmado oficialmente las ciudades donde abrirá nuevas sucursales en los próximos años. Tras inaugurar su tienda número 43 en el país, la cadena mayorista anunció un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de nuevas tiendas en varias regiones clave del territorio nacional.

Durante el evento Retail Day México 2025, Mauricio Talayero, Director de Finanzas de Costco México, reveló que México es actualmente el mercado más rentable a nivel global para la compañía. Por ello, la empresa ha trazado un plan de expansión a 20 años con el objetivo de multiplicar el valor del negocio en el país.

CIUDADES DONDE COSTCO ABRIRÁ NUEVAS SUCURSALES

Costco continuará fortaleciendo su presencia en estados donde ya opera, así como en nuevas regiones del país. Estas son las ciudades confirmadas para nuevas aperturas:

  • Ciudad de México: En enero de 2026 iniciará la construcción de una nueva tienda en Avenida División del Norte. Esta será la primera de hasta seis nuevas sucursales planeadas para el Valle de México.
  • Guadalajara, Jalisco: A pesar de la reciente apertura de su cuarta tienda, se planea la construcción de una más.
  • Monterrey, Nuevo León: En General Escobedo se construye actualmente lo que será la sucursal más grande de Costco en México y Latinoamérica, con apertura programada para mayo de 2026.
  • Puebla y Querétaro: Se prevé seguir ampliando la presencia de la marca en ambas entidades.
  • Coahuila: Tras abrir su primera tienda en el estado, Costco contempla ampliar su presencia.
  • Tamaulipas: Nuevas sucursales llegarán a Tampico, Matamoros y Reynosa.
  • Irapuato, Guanajuato
  • Pachuca, Hidalgo
  • Playa del Carmen, Quintana Roo
COSTCO DUPLICÓ SUS VENTAS EN MÉXICO 

Mauricio Talayero explicó que, pese a los desafíos económicos y fiscales actuales, Costco apuesta fuertemente por México, destacando que las ventas de la compañía se duplicaron entre 2010 y 2020, y nuevamente del 2020 al 2024.

A pesar de auditorías fiscales que calificó como "absurdas" y la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio, el crecimiento de Costco en México seguirá firme, con una estrategia clara para ampliar su cobertura y ofrecer más opciones a sus clientes en todo el país.

César Leyva
