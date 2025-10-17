  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

UNAM envía 65 toneladas de ayuda humanitaria a zonas afectadas por lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz

El Centro de Acopio de la universidad, ubicado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, continuará recibiendo donaciones

Oct. 17, 2025
El primer envío está programado para el 20 de octubre.
El primer envío está programado para el 20 de octubre.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ha logrado reunir 65 toneladas de ayuda humanitaria gracias a la respuesta solidaria de su comunidad universitaria y de la ciudadanía.

Esta acción forma parte de su campaña UNAM Solidaria, la cual tiene como objetivo apoyar a las personas damnificadas por las intensas lluvias recientes en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Los víveres recolectados serán enviados a estas entidades en colaboración con las universidades locales. El primer envío está programado para el 20 de octubre con destino a la Universidad Veracruzana. Las siguientes entregas se harán conforme se siga recibiendo ayuda, y serán canalizadas hacia las universidades de Hidalgo y Puebla.

CENTRO DE ACOPIO SIGUE ABIERTO

El Centro de Acopio de la UNAM, ubicado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, continuará recibiendo donaciones de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

No obstante, permanecerá cerrado el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con el objetivo de organizar y contabilizar los insumos ya recolectados, así como optimizar la logística de entrega.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene, ropa nueva, insumos de curación (excluyendo medicamentos), además de materiales para la remoción de escombros y la reconstrucción.

La UNAM reitera su compromiso con las causas sociales y agradece el respaldo de todas las personas que han contribuido con esta labor solidaria en beneficio de quienes más lo necesitan.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Bebidas sin azúcar en México con un nuevo impuesto: ¿cuánto costarán a partir de 2026?
Nacional / México

Bebidas sin azúcar en México con un nuevo impuesto: ¿cuánto costarán a partir de 2026?

Octubre 17, 2025

En 2026, las bebidas sin azúcar en México pagarán un nuevo IEPS de 1,50 pesos por litro, lo que incrementará su precio final hasta en un 10%

CURP Biométrica ya es oficial: ¿Qué cambia, cómo tramitarla y qué pasa si no la tienes?
Nacional / México

CURP Biométrica ya es oficial: ¿Qué cambia, cómo tramitarla y qué pasa si no la tienes?

Octubre 17, 2025

A partir del 16 de octubre de 2025, la CURP incorpora datos biométricos, como huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía

Sheinbaum defiende aumento del IEPS a refrescos: "El objetivo no es recaudar dinero"
Nacional / México

Sheinbaum defiende aumento del IEPS a refrescos: "El objetivo no es recaudar dinero"

Octubre 17, 2025

La presidenta de México defendió el alza del IEPS a bebidas azucaradas al afirmar que la medida busca reducir su consumo y combatir la obesidad