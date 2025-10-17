UNAM envía 65 toneladas de ayuda humanitaria a zonas afectadas por lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ha logrado reunir 65 toneladas de ayuda humanitaria gracias a la respuesta solidaria de su comunidad universitaria y de la ciudadanía.

Esta acción forma parte de su campaña UNAM Solidaria, la cual tiene como objetivo apoyar a las personas damnificadas por las intensas lluvias recientes en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Los víveres recolectados serán enviados a estas entidades en colaboración con las universidades locales. El primer envío está programado para el 20 de octubre con destino a la Universidad Veracruzana. Las siguientes entregas se harán conforme se siga recibiendo ayuda, y serán canalizadas hacia las universidades de Hidalgo y Puebla.

CENTRO DE ACOPIO SIGUE ABIERTO

El Centro de Acopio de la UNAM, ubicado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, continuará recibiendo donaciones de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

No obstante, permanecerá cerrado el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con el objetivo de organizar y contabilizar los insumos ya recolectados, así como optimizar la logística de entrega.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene, ropa nueva, insumos de curación (excluyendo medicamentos), además de materiales para la remoción de escombros y la reconstrucción.

La UNAM reitera su compromiso con las causas sociales y agradece el respaldo de todas las personas que han contribuido con esta labor solidaria en beneficio de quienes más lo necesitan.