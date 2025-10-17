  • 24° C
Nacional / México

CURP Biométrica ya es oficial: ¿Qué cambia, cómo tramitarla y qué pasa si no la tienes?

A partir del 16 de octubre de 2025, la CURP incorpora datos biométricos, como huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía

Oct. 17, 2025
La Clave Única de Registro de Población (CURP) da un paso histórico en México. Desde este 16 de octubre, la CURP biométrica es oficial, luego de cumplirse los 90 días tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta actualización incorpora información personal y biométrica, buscando reforzar la identificación oficial de las personas y su acceso a derechos fundamentales.

CURP BIOMÉTRICA YA ES OFICIAL

El Gobierno Federal informó que el trámite será opcional, aunque se espera que su uso sea necesario para diversos procedimientos administrativos y legales.

La nueva CURP no solo mantendrá los datos tradicionales, como nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad de nacimiento y documento probatorio, sino que ahora incluirá huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma. Además, permitirá actualizar el sexo por género, reflejando una medida de inclusión.

¿QUÉ PASA SI NO SE TIENE LA CURP BIOMÉTRICA?

La Cámara de Diputados ha señalado que esta CURP Biométrica será "el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional". Podrá tramitarse tanto en formato físico como digital, bajo la coordinación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Otro beneficio importante será su vinculación con el Registro del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de garantizar el acceso universal a servicios médicos. La Secretaría de Gobernación (Segob) será la responsable de integrar los datos biométricos, "en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales".

¿CÓMO TRAMITARLA?

Para tramitarla, desde agosto se habilitaron 145 módulos piloto en todo el país, localizados en oficinas del Registro Civil y del Renapo.

Los requisitos son sencillos:

  • CURP impresa
  • Identificación oficial vigente
  • Correo electrónico personal

Hasta agosto pasado, alrededor de 27 millones de mexicanos ya habían iniciado el proceso de actualización de su CURP con datos biométricos.

Se espera que la convocatoria nacional para tramitar la CURP biométrica se abra en enero de 2026, de manera que a partir de febrero será plenamente válida y exigible en todo tipo de trámites oficiales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

