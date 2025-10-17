Encuentran posible basura espacial y delfines muertos en playa de Tamaulipas

Fragmentos de presunta basura espacial, posiblemente pertenecientes al cohete Starship 11 de SpaceX, fueron localizados en la Playa Bagdad por miembros de la organización ambientalista Conibio Global AC.

Junto a los restos metálicos, aparentemente parte del sistema de propulsión, también fueron hallados varios delfines muertos con señales inusuales en sus cuerpos.

Uno de los ejemplares será analizado en un laboratorio de patología para determinar si su muerte guarda relación con los fragmentos aeroespaciales encontrados.

ALERTA POR MÁS RESTOS Y DAÑOS AL ECOSISTEMA MARINO

Expertos han advertido que podrían seguir arribando más fragmentos espaciales a la costa de Tamaulipas y otras zonas del Golfo de México en las próximas horas. Ambientalistas califican la situación como una amenaza directa a la fauna marina y los ecosistemas costeros.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente a Profepa, Semarnat, y la Secretaría de Marina para desplegar un operativo de inspección y contención que evite mayores daños.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido ningún comunicado oficial respecto a la procedencia de los restos ni sobre el número total de animales afectados. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme los equipos de rescate y monitoreo continúan recorriendo la zona costera.